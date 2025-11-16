Disney steigert Dividende und Aktienrückkäufe – Anleger zeigen Vertrauen!

Walt Disney hat im vierten Geschäftsquartal gemischte Ergebnisse präsentiert, während der Konzern gleichzeitig Maßnahmen ergreift, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die Dividende wird um 50 Prozent auf 75 Cent pro Halbjahr erhöht, und das Aktienrückkaufprogramm wird auf 7 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Diese Schritte sollen dazu beitragen, den stagnierenden Aktienkurs, der seit 2022 zwischen 80 und 125 US-Dollar pendelt, wieder in Schwung zu bringen. Trotz der durchwachsenen Quartalszahlen, die einen Umsatz von 22,46 Milliarden US-Dollar und einen operativen Gewinn von 3,48 Milliarden US-Dollar zeigen – beide Werte leicht rückläufig – gibt es positive Entwicklungen in den Bereichen Streaming und Freizeitparks.

Die Streamingdienste Disney+ und Hulu konnten im letzten Quartal um 12,5 Millionen Abonnenten zulegen, was die Gesamtzahl auf 196 Millionen Nutzer erhöht. Der operative Gewinn im Streaming-Segment stieg um 39 Prozent auf 352 Millionen US-Dollar, unterstützt durch einen neuen Vertriebsdeal mit Charter Communications. Ein bemerkenswerter Erfolg war der Start des Films „Lilo & Stitch“ auf Disney+, der in nur fünf Tagen 14,3 Millionen Abrufe erzielte. Auch das Segment „Parks, Erlebnisse und Produkte“ zeigte eine positive Entwicklung, mit einem operativen Gewinn von 1,88 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 Prozent entspricht, bedingt durch steigende Buchungen bei Kreuzfahrten und einer guten Performance in Disneyland Paris.

CEO Bob Iger, der bis Ende 2026 im Amt bleibt, plant, den Konzern weiter umzustrukturieren, mit einem klaren Fokus auf Streaming, Erlebnisangebote und strikte Kostenkontrolle. Allerdings blickt Disney auch mit Vorsicht auf die kommenden Monate, da hohe Ausgaben im Zusammenhang mit den Kinostarts von „Zootopia 2“ und „Avatar: Fire and Ash“ erwartet werden, die den Gewinn im ersten Quartal belasten könnten. Zudem gibt es Herausforderungen im TV-Geschäft durch den Rückgang der politischen Werbung und die zeitlichen Aspekte der Ausgaben für Sportrechte.

Insgesamt wird für das neue Geschäftsjahr 2026 eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie im zweistelligen Prozentbereich angestrebt. Trotz der gemischten Quartalszahlen und der negativen Reaktion der Märkte auf den Stillstand beim Gewinn, könnten die erhöhten Dividenden und das Aktienrückkaufprogramm langfristig das Vertrauen der Anleger stärken.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 105,8EUR auf NYSE (15. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.