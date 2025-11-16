Siemens: Strategiewechsel und Rekordgewinne – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Siemens hat kürzlich seine Quartalszahlen veröffentlicht und gleichzeitig einen strategischen Kurswechsel angekündigt, der den Fokus auf Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) legt. Vorstandschef Roland Busch stellte ambitionierte Wachstumsziele vor, die im Rahmen des neuen ONE Tech Company Programms festgelegt wurden. Die mittelfristige Umsatzprognose wurde von 5-7 Prozent auf 6-9 Prozent angehoben, mit einem erwarteten Wachstum von 6-8 Prozent für das kommende Geschäftsjahr 2024/25. Ein zentrales Element dieser Strategie ist der massive Ausbau des Digitalgeschäfts, das in den nächsten fünf Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 15 Prozent verdoppelt werden soll. Siemens plant, in Software, Simulation, Cloud-Lösungen und insbesondere in KI zu investieren, um seine Position in wichtigen Wachstumsmärkten wie den USA, China und Indien zu stärken.

Parallel zu diesen Wachstumsplänen erfolgt ein schrittweiser Rückzug aus Siemens Healthineers, der Tochtergesellschaft, die 2018 an die Börse gebracht wurde. In einem ersten Schritt sollen 30 Prozent der Anteile direkt an die Siemens-Aktionäre übertragen werden, mit dem Ziel, die Entkonsolidierung bis zum Frühjahr 2026 rechtlich abzuschließen. Langfristig wird angestrebt, dass Siemens Healthineers nur noch als Finanzbeteiligung fungiert.