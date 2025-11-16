Siemens: Strategiewechsel und Rekordgewinne – Was Anleger jetzt wissen müssen!
Siemens hat kürzlich seine Quartalszahlen veröffentlicht und gleichzeitig einen strategischen Kurswechsel angekündigt, der den Fokus auf Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) legt. Vorstandschef Roland Busch stellte ambitionierte Wachstumsziele vor, die im Rahmen des neuen ONE Tech Company Programms festgelegt wurden. Die mittelfristige Umsatzprognose wurde von 5-7 Prozent auf 6-9 Prozent angehoben, mit einem erwarteten Wachstum von 6-8 Prozent für das kommende Geschäftsjahr 2024/25. Ein zentrales Element dieser Strategie ist der massive Ausbau des Digitalgeschäfts, das in den nächsten fünf Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 15 Prozent verdoppelt werden soll. Siemens plant, in Software, Simulation, Cloud-Lösungen und insbesondere in KI zu investieren, um seine Position in wichtigen Wachstumsmärkten wie den USA, China und Indien zu stärken.
Parallel zu diesen Wachstumsplänen erfolgt ein schrittweiser Rückzug aus Siemens Healthineers, der Tochtergesellschaft, die 2018 an die Börse gebracht wurde. In einem ersten Schritt sollen 30 Prozent der Anteile direkt an die Siemens-Aktionäre übertragen werden, mit dem Ziel, die Entkonsolidierung bis zum Frühjahr 2026 rechtlich abzuschließen. Langfristig wird angestrebt, dass Siemens Healthineers nur noch als Finanzbeteiligung fungiert.
Trotz eines als historisch bezeichneten Rekordjahres, in dem der Nettogewinn um 16 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro stieg, zeigt das vierte Quartal einige Herausforderungen. Der industrielle Gewinn lag mit 3,19 Milliarden Euro unter den Erwartungen der Analysten, die 3,32 Milliarden Euro prognostiziert hatten. Auch der Nettogewinn von 1,84 Milliarden Euro blieb hinter den Erwartungen zurück. Dennoch plant Siemens, die Dividende von 5,20 Euro auf 5,35 Euro je Aktie zu erhöhen.
Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Siemens mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent sowie einem Ergebnis je Aktie zwischen 10,40 und 11,00 Euro. Der Konzern beabsichtigt, die Profitabilität durch ein fokussiertes Portfolio und den weiteren Ausbau des digitalen Angebots zu steigern. Analysten haben die Einstufungen für Siemens unterschiedlich bewertet, wobei einige die Aktie als „Buy“ empfehlen, während andere eine vorsichtige Haltung einnehmen. Der Markt erwartet, dass die Komplexität des Abspaltungsprozesses von Siemens Healthineers die Zustimmung der Gremien bis Februar 2027 verzögern könnte.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 230,0EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
