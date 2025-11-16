Talanx erzielt Rekordgewinne: Prognose für 2025 angehoben!

Aufgrund des starken Zwischenberichts hebt Talanx die Gewinnprognose für 2025 auf über 2,4 Milliarden Euro an. Für 2026 wird ein Ergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro erwartet, was das ursprünglich für 2027 geplante Ziel um ein Jahr vorverlegt. Leue betont, dass das Geschäftsmodell, das auf Diversifizierung, Dezentralität und Kostenführerschaft basiert, in jeder Marktphase wettbewerbsfähig ist. Das operative Ergebnis kletterte um 11 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro, während die Eigenkapitalrendite auf 21,5 Prozent anstieg. Auch das versicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich auf 4,0 Milliarden Euro, und die Schaden- und Kostenquote sank auf 89,8 Prozent.

Der Versicherungskonzern Talanx hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein Rekordergebnis erzielt und die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Das Konzernergebnis stieg um 23 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro, was fast das gesamte Jahresziel bereits erreicht. Vorstandschef Torsten Leue bezeichnete das Ergebnis als Beleg für die Stärke des Geschäftsmodells. An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen, die Talanx-Aktie stieg um knapp vier Prozent auf 114,70 Euro.

Die Erst- und Rückversicherung trugen nahezu gleichwertig zum Konzernergebnis bei, wobei die Beitragseinnahmen stabil bei 36 Milliarden Euro blieben. Währungsbereinigt betrug das Wachstum drei Prozent. Ein günstiger Schadenverlauf im dritten Quartal, in dem Großschäden mit 1,5 Milliarden Euro deutlich unter dem Budget lagen, sorgte für zusätzlichen Rückenwind. Der größte Einzelschaden des Jahres waren die Waldbrände in Kalifornien mit 0,63 Milliarden Euro.

Parallel zu den positiven Geschäftszahlen kündigte Talanx eine Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) an, über die die Aktionäre 2026 abstimmen sollen. Diese neue Rechtsform soll die internationale Ausrichtung des Unternehmens widerspiegeln und den Mitarbeitern in den europäischen Einheiten mehr Mitspracherechte geben. Für Kunden, Mitarbeiter und bestehende Verträge soll sich durch die Umwandlung nichts ändern.

Trotz geopolitischer Spannungen und volatiler Märkte zeigt sich Talanx optimistisch. Die Gewinnziele gelten unter der Voraussetzung stabiler Kapitalmärkte und erwartungsgemäßer Großschäden. Mit einer Solvency-2-Quote von 233 Prozent steht der Konzern finanziell solide da und bleibt auf Wachstumskurs. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen, was die positive Marktstimmung unterstreicht.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 112,4EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.