Deutsche Pfandbriefbank: Rückzug aus den USA führt zu Millionenverlusten!

Bankchef Kay Wolf äußerte, dass das Marktumfeld weiterhin herausfordernd sei, da Käufer und Verkäufer zurückhaltend agieren. Die Erholung des Marktes verläuft langsamer als ursprünglich prognostiziert, und die PBB kann in Europa nicht genügend Neugeschäft generieren, um den Rückzug aus den USA auszugleichen. Für 2025 rechnet Wolf nur noch mit einem Neugeschäft von 5,5 bis 6 Milliarden Euro, was eine deutliche Reduzierung im Vergleich zu den vorherigen Erwartungen von 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro darstellt.

Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hat aufgrund ihres kostspieligen Rückzugs aus dem US-Markt für das laufende Jahr mit erheblichen Verlusten gerechnet. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer erwartet einen Vorsteuerverlust zwischen 210 und 265 Millionen Euro. Trotz eines Vorsteuergewinns von 14 Millionen Euro im dritten Quartal summiert sich der Verlust in den ersten neun Monaten auf 235 Millionen Euro, was zu einem Gesamtfehlbetrag von 227 Millionen Euro führt.

Wolf betonte, dass die Bank sich konsequent umbaue, um profitabler und effizienter zu werden. Der Rückzug aus dem verlustreichen US-Geschäft war eine strategische Entscheidung, die durch Kreditausfälle und Wertverluste bei Büroimmobilien motiviert war. Die PBB konzentriert sich nun ausschließlich auf den europäischen Markt, wo die Bedingungen ebenfalls schwierig sind.

Die Aktien der PBB reagierten negativ auf die Nachrichten und verloren am Vormittag 3,4 Prozent, was den Kurs auf 4,09 Euro drückte. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die Aktie fast 15 Prozent an Wert verloren und in den letzten drei Jahren fast die Hälfte. Wolf stellte klar, dass die Bank vor dem Kursabsturz Gespräche mit Analysten geführt hatte, jedoch keine kursrelevanten Informationen geteilt wurden.

Die PBB plant, ihre Kreditbestände zu reduzieren und gleichzeitig die Aktionäre mit der Aussicht auf Rückkäufe eigener Aktien zu halten. Wolf betonte, dass die Bank zunächst ihre "Hausaufgaben" machen müsse, bevor sie wieder auf eine positive Entwicklung hoffen könne. Analysten sehen die PBB in einem schwierigen Umfeld, und kurzfristig sind keine neuen Wachstumsimpulse zu erwarten. Eine Stabilisierung könnte erst bei einer Erholung im Immobiliensektor oder klaren Fortschritten bei der Restrukturierung eintreten.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 4,05EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.