US-Militär greift Drogenschmuggler in der Karibik an – Eskalation droht!

Die US-Streitkräfte haben in den letzten Wochen rund 20 Boote angegriffen, die angeblich mit Drogen beladen waren, was zu mindestens 79 Todesfällen führte. Diese militärischen Aktionen wurden international kritisiert, da die US-Regierung keine rechtliche Grundlage für ihr Vorgehen vorlegte. Am Montag wurde ein weiterer Angriff auf ein Boot in der Karibik bestätigt, bei dem vier Menschen starben. Diese aggressive Militärstrategie hat Besorgnis ausgelöst, insbesondere in Anbetracht der angespannten Beziehungen zwischen den USA und Venezuela. Präsident Nicolás Maduro warnte Trump vor einer Eskalation und forderte Frieden, während er die US-Militärpräsenz als Drohgebärde ansah.

In den letzten Wochen hat die US-Regierung ihre militärische Präsenz in der Karibik und Lateinamerika erheblich verstärkt, was zu einer Reihe von Angriffen auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote geführt hat. Pentagon-Chef Pete Hegseth kündigte die Operation "Southern Spear" an, die darauf abzielt, die USA vor Drogen zu schützen und transnationale kriminelle Organisationen zu bekämpfen. Diese Operation wird vom US-Südkommando geleitet und umfasst eine gemeinsame Taskforce. Hegseth, der sich selbst als Kriegsminister bezeichnet, betonte, dass die Mission zur Verteidigung des Heimatlandes beiträgt.

Die Verlegung des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" in die Region, der größte Flugzeugträger der Welt, wurde als Teil dieser Strategie betrachtet. Die US-Regierung beschuldigt Maduro, in den Drogenschmuggel verwickelt zu sein, was die Spannungen weiter anheizt. Trump bestätigte zudem, dass er verdeckte CIA-Einsätze in Venezuela genehmigt hat, was Spekulationen über mögliche Interventionen aufwarf.

Auf internationaler Ebene äußerte Russland Bedenken und forderte die USA auf, sich nicht unter dem Vorwand der Drogenbekämpfung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten einzumischen. Moskau kritisierte, dass die USA keine Beweise für die Verbindungen der angegriffenen Schiffe zum Drogenhandel vorgelegt hätten.

In einem anderen Kontext stiegen die Ölpreise aufgrund eines Drohnenangriffs der Ukraine auf die russische Ölindustrie. Der Preis für Brent-Öl erreichte 64,13 US-Dollar pro Barrel, was auf die geopolitischen Spannungen und die Unsicherheiten auf dem Ölmarkt zurückzuführen ist. Die Internationale Energieagentur und die OPEC hatten zuvor von einem Überangebot auf dem Markt gewarnt, was die Preisdynamik zusätzlich beeinflusste.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 64,26USD auf Lang & Schwarz (15. November 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.