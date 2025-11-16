Ticketsteuer-Senkung: Starker Impuls für die deutsche Luftfahrtbranche!

Die Luftverkehrsteuer wurde ursprünglich 2011 eingeführt, um den Haushalt zu sanieren, und hat sich seitdem zu einem zentralen Wettbewerbsnachteil für deutsche Flughäfen entwickelt. Die Kosten für Flüge von deutschen Flughäfen sind im internationalen Vergleich hoch, was dazu führt, dass Airlines zunehmend ihre Flugzeuge an Standorten mit niedrigeren Einstiegskosten stationieren. Dies hat negative Auswirkungen auf den Luftverkehr in Deutschland, insbesondere auf innerdeutsche Flüge und Verbindungen von kleineren Flughäfen ins europäische Ausland.

Die Luftfahrtindustrie in Deutschland hat die von der schwarz-roten Koalition geplante Senkung der Ticketsteuer als bedeutenden Schritt zur Stärkung der Branche und des Standorts Deutschland begrüßt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte an, dass die Ticketsteuer zum 1. Juli 2026 um etwa 350 Millionen Euro gesenkt werden soll. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrt zu erhöhen, die durch steigende Kosten und Gebühren in den letzten Jahren unter Druck geraten ist. Der Flughafenverband ADV und der Branchenverband BDL äußerten sich positiv zu den Plänen und betonten, dass die Rücknahme der Steuererhöhung, die im Mai 2024 beschlossen wurde, ein wichtiges Signal für die Branche sei.

Neben der Senkung der Ticketsteuer plant die Koalition auch Entlastungen bei den Strompreisen für die Industrie und den Bau neuer Gaskraftwerke. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken und private Investitionen zu fördern. Ein geplanter Deutschlandfonds soll als Anreiz für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz dienen.

Die Koalition hat jedoch auch mit Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere in Bezug auf die umstrittene geplante Abschaffung von Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035. Hier gibt es noch keine Einigung, und die Diskussionen darüber werden fortgesetzt.

Insgesamt zeigt die Bundesregierung mit diesen Maßnahmen, dass sie die Ernsthaftigkeit der Lage im Luftverkehr erkannt hat und bereit ist, Schritte zur Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen zu unternehmen. Dennoch wird betont, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind, um die Branche nachhaltig zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Luftverkehr zu sichern.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 7,838EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.