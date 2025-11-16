Rentenmärkte unter Druck: Anleiherenditen steigen – Was bedeutet das für Anleger?

In der Eurozone stiegen die Renditen in fast allen Ländern, wobei Großbritannien einen besonders deutlichen Anstieg verzeichnete. Medienberichte über Pläne der britischen Regierung zur Erhöhung der Einkommenssteuer schüren Bedenken hinsichtlich der Stabilität der britischen Staatsfinanzen. Händler äußern sich besorgt über die möglichen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Marktstabilität.

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,11 Prozent auf 128,72 Punkte niederschlug. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,71 Prozent. Der Handel verlief am Vormittag ruhig, da keine bedeutenden Konjunkturdaten aus Deutschland oder den USA erwartet wurden. Experten der Dekabank verweisen darauf, dass der US-Government Shutdown in den vergangenen Wochen zu einem Stillstand an den Rentenmärkten geführt hatte, dieser Zustand jedoch nun zu Ende gehe. Händler bereiten sich auf stärkere Datenimpulse und mögliche Überraschungen vor, während der Rentenhandel in der laufenden Woche voraussichtlich weiterhin ruhig bleiben wird, sofern keine politischen Impulse aus den USA eintreffen.

Am Donnerstag blieben die Kurse deutscher Bundesanleihen nahezu unverändert. Der Euro-Bund-Future stieg leicht um 0,01 Prozent auf 129,35 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,64 Prozent lag. Der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte wurde mit der Unterzeichnung eines Übergangshaushalts durch Präsident Donald Trump beendet, was jedoch kaum Auswirkungen auf die Anleihen hatte, da diese Entscheidung erwartet worden war. Analysten warnen jedoch, dass das Risiko eines erneuten Shutdowns Anfang 2026 besteht, was die wirtschaftlichen und sozialen Folgen verringern könnte, da viele Programme bis Ende September finanziert sind.

Die Unsicherheit über die Veröffentlichung von Konjunkturdaten bleibt bestehen, da die Behörden voraussichtlich im Oktober keine Arbeitsmarkt- oder Inflationsberichte vorlegen werden. Dies könnte die Zinsentscheidung der Federal Reserve am 9./10. Dezember beeinflussen, da die Fed dann mit unvollständigen Daten arbeiten muss. In der Eurozone wird lediglich ein Anstieg der Industrieproduktion erwartet, was die Marktteilnehmer aufmerksam verfolgen werden.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 128,6EUR auf Eurex (14. November 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.