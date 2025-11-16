Delivery Hero: Rückschläge und Hoffnung – Analysten teilen ihre Prognosen!

Im Gegensatz dazu bewertete JPMorgan-Analyst Marcus Diebel den Quartalsbericht als positiv. Die Ergebnisse hätten die Markterwartungen erfüllt, und in Südkorea zeige sich eine Verbesserung des Geschäftsverlaufs. Das Management prognostizierte weiteres Wachstum des operativen Ergebnisses, unterstützt durch Kostensenkungen. Diebel sieht dies als positives Signal für 2026 und beruhigend für Anleger angesichts der aktuellen Handelstrends.

Die Delivery Hero-Aktie hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstag einen Rückgang von etwa 2,5 Prozent auf 18 Euro verzeichnet. Damit hat sich der Erholungsgewinn seit Wochenbeginn auf 4,3 Prozent verringert, während der Verlust im bisherigen Jahresverlauf nun fast 34 Prozent beträgt. Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Geschäftszahlen, insbesondere die kanadische Bank RBC, deren Analyst Wassachon Udomsilpa sein Kursziel von 38 auf 35 Euro senkte. Er kritisierte, dass Delivery Hero kurzfristig Profitabilität opfern könnte, um die Marktführerschaft und das Umsatzwachstum, insbesondere in Südkorea, zu sichern. Trotz dieser Bedenken bleibt die Aktie für ihn aufgrund des Potenzials zur Generierung freier Barmittel attraktiv.

Analyst Giles Thorne von Jefferies Research äußerte sich ebenfalls optimistisch und nannte zwei Gründe für seine positive Einschätzung: Die Lösung eines strukturellen Problems im Korea-Geschäft und die starke Marktposition von Delivery Hero, die es dem Unternehmen ermöglichen sollte, sich gegen die Konkurrenz des Lieferservices Keeta zu behaupten.

Die Aktien von Delivery Hero haben seit dem Tiefpunkt im Februar 2024 eine Erholung erlebt und legten seit Montagnachmittag um fast 18 Prozent zu. Trotz der kurzfristigen Rückschläge und der gesenkten Kursziele gibt es auch positive Stimmen, die auf eine mögliche Trendwende hinweisen. RBC bestätigte ihr Kursziel von 38 Euro und bewertete die Aktie weiterhin mit "Outperform", da der Bruttowarenwert (GMV) über den Erwartungen lag und es ermutigende Hinweise auf ein Wachstum in Asien gibt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Delivery Hero-Aktie, dass trotz der Herausforderungen und Unsicherheiten im Markt sowohl skeptische als auch optimistische Einschätzungen existieren, die die zukünftige Performance des Unternehmens beeinflussen könnten.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,53 % und einem Kurs von 17,03EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.