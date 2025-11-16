Allianz SE: Rekordgewinne und optimistischer Ausblick für 2025!

Das gesamte Geschäftsvolumen der Allianz wuchs in den ersten neun Monaten um 8,5 % auf 141,2 Milliarden Euro, wobei alle Geschäftsbereiche zu diesem Wachstum beitrugen. Besonders hervorzuheben ist das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft, das mit einem operativen Ergebnis von 6,9 Milliarden Euro einen Anstieg von 15,3 % verzeichnete. Auch der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner stieg um 10,5 % auf 8,4 Milliarden Euro, während das bereinigte Ergebnis je Aktie um 12,2 % auf 21,43 Euro anstieg.

Die Allianz SE hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 beeindruckende Ergebnisse erzielt und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Der operative Gewinn stieg auf 13,1 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (9M 2024: 11,8 Milliarden Euro). Aufgrund dieser starken Performance erwartet der Vorstand nun für das Gesamtjahr 2025 einen operativen Gewinn von mindestens 17 Milliarden Euro, was das obere Ende der ursprünglich angestrebten Zielspanne von 16 Milliarden Euro +/- 1 Milliarde darstellt. Die neue Prognose sieht einen Gewinn zwischen 17 und 17,5 Milliarden Euro vor, vorbehaltlich unvorhersehbarer Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse.

Im dritten Quartal 2025 betrugen die operativen Erträge 42,8 Milliarden Euro, was einem internen Wachstum von 5,2 % entspricht. Das operative Ergebnis stieg um 12,6 % auf 4,4 Milliarden Euro. Die Allianz konnte auch im Asset Management hervorragende Nettomittelzuflüsse in Höhe von 51 Milliarden Euro verzeichnen, was das beste Ergebnis für ein drittes Quartal darstellt.

Die Solvency-II-Kapitalisierungsquote blieb stabil bei 209 %, was auf eine starke Kapitalgenerierung hinweist. CEO Oliver Bäte betonte, dass die Rekordergebnisse durch das Vertrauen in die Marke und die Loyalität der Kunden ermöglicht wurden. Die Allianz plant, ihren Fokus auf Produktivität und bezahlbare Versicherungslösungen fortzusetzen, um mehr Menschen Zugang zu Schutz und Sicherheit zu bieten.

Insgesamt zeigt die Allianz SE eine robuste finanzielle Performance und einen optimistischen Ausblick für das restliche Jahr 2025, was das Vertrauen in die Unternehmensstrategie und die Marktposition stärkt.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 367,2EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.