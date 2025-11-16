IBU-tec hebt Ergebnisprognose: Starkes Wachstum im Batteriegeschäft erwartet!

Für das zweite Halbjahr wird eine EBITDA-Steigerung auf 2,7 bis 3,0 Millionen Euro prognostiziert, was im Vergleich zum Vorjahr (0,9 Millionen Euro) einen erheblichen Anstieg darstellt. Zudem wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf den oberen Bereich von 44,5 bis 45,0 Millionen Euro präzisiert, nachdem zuvor eine Spanne von 43,0 bis 45,0 Millionen Euro angegeben wurde.

Die IBU-tec advanced materials AG hat am 13. November 2025 eine signifikante Anhebung ihrer Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Der Vorstand erwartet nun eine EBITDA-Marge von 10,5 bis 11,0 Prozent, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zur vorherigen Prognose von 7,0 bis 9,0 Prozent darstellt. Diese positive Entwicklung wird vor allem durch das starke Batteriegeschäft im zweiten Halbjahr 2025 angetrieben, das im ersten Halbjahr bereits einen Umsatz von 4,9 Millionen Euro und ein Wachstum von 95,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.

Die beiden kürzlich abgeschlossenen Großaufträge mit der Volkswagen-Tochter PowerCo, die im Oktober 2025 bekannt gegeben wurden, werden im laufenden Geschäftsjahr noch keine signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern. Diese Effekte sind jedoch ab dem Geschäftsjahr 2027 zu erwarten, was die zukünftige Umsatzentwicklung im Batteriegeschäft erheblich unterstützen sollte. Der Vorstand betont, dass ein Teil der Aufwendungen für die Vertragsanbahnung bereits im Jahr 2025 erfasst wird, was die Ergebnisse kurzfristig belasten könnte.

Für das Geschäftsfeld Batteriematerial wird für 2025 ein vorläufiger Rekordumsatz von 14,0 Millionen Euro erwartet. Dennoch wird für 2026 ein temporärer Umsatzrückgang auf 10,9 Millionen Euro prognostiziert, was jedoch nicht die langfristigen Wachstumsprognosen schmälern sollte. Analysten sehen die Visibilität für einen dynamischen Anstieg der Umsätze im Batteriegeschäft, insbesondere mit der Aufnahme der industriellen LFP-Produktion ab 2027, als hoch an. Langfristig wird ein Umsatzwachstum im Batteriegeschäft auf 49,5 Millionen Euro bis 2028 und knapp 125 Millionen Euro bis 2031 erwartet.

Zusammenfassend bekräftigt die Montega AG ihre Kaufempfehlung für die IBU-tec advanced materials AG mit einem Kursziel von 21,00 Euro, da die erhöhte Ergebnisprognose das Ertragspotenzial im Batteriegeschäft untermauert.

Die IBU-tec advanced materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,70 % und einem Kurs von 18,20EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.