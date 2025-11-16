Flüssiggas-Terminal Stade: Inbetriebnahme erst im April 2024 erwartet!

Das geplante Flüssiggas-Terminal in Stade wird voraussichtlich nicht vor April 2024 in Betrieb genommen. Diese Information stammt aus einer Mitteilung des staatlichen Terminalbetreibers Deutsche Energy Terminal (DET). Der Betreiber hat beschlossen, die notwendigen Anschlüsse für das schwimmende Terminal in Eigenregie fertigzustellen, nachdem es zu Streitigkeiten mit der bisherigen Baugesellschaft Hanseatic Energy Hub (HEH) über die Suprastruktur gekommen war. Diese Streitigkeiten haben die Inbetriebnahme des Terminals verzögert.

Ein genauer Eröffnungstermin steht noch nicht fest, soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Das Terminalschiff, das für den Betrieb benötigt wird, ist derzeit an eine andere Firma vermietet, die Rückkehr des Schiffs sei jedoch rechtzeitig gesichert. Die Bundesregierung hatte den Bau von LNG-Terminals an der Nord- und Ostsee nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vorangetrieben, um die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu verringern. In Deutschland existieren bereits mehrere schwimmende Terminals, unter anderem in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Mukran auf Rügen.