Flüssiggas-Terminal Stade: Inbetriebnahme erst im April 2024 erwartet!
Das geplante Flüssiggas-Terminal in Stade wird voraussichtlich nicht vor April 2024 in Betrieb genommen. Diese Information stammt aus einer Mitteilung des staatlichen Terminalbetreibers Deutsche Energy Terminal (DET). Der Betreiber hat beschlossen, die notwendigen Anschlüsse für das schwimmende Terminal in Eigenregie fertigzustellen, nachdem es zu Streitigkeiten mit der bisherigen Baugesellschaft Hanseatic Energy Hub (HEH) über die Suprastruktur gekommen war. Diese Streitigkeiten haben die Inbetriebnahme des Terminals verzögert.
Ein genauer Eröffnungstermin steht noch nicht fest, soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Das Terminalschiff, das für den Betrieb benötigt wird, ist derzeit an eine andere Firma vermietet, die Rückkehr des Schiffs sei jedoch rechtzeitig gesichert. Die Bundesregierung hatte den Bau von LNG-Terminals an der Nord- und Ostsee nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vorangetrieben, um die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu verringern. In Deutschland existieren bereits mehrere schwimmende Terminals, unter anderem in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Mukran auf Rügen.
Lars Kolk, der Erste Stadtrat von Stade, äußerte die Hoffnung, dass die letzten Schritte für den LNG-Import in der Hansestadt nun zügig umgesetzt werden. Angesichts der angespannten weltpolitischen Lage wolle Stade seinen Beitrag zur Energiesicherheit Deutschlands leisten und sich zu einer Energiedrehscheibe entwickeln. Neben dem schwimmenden Terminal ist auch ein landseitiges Terminal für den Import von Flüssiggas in Planung, das das schwimmende Terminal ersetzen soll und bis Ende 2043 mit fossilem Erdgas betrieben werden könnte.
Die Verzögerungen beim Bau des Terminals in Stade sind Teil eines größeren Trends in Deutschland, wo die Energieinfrastruktur aufgrund geopolitischer Spannungen und der Notwendigkeit, die Energieversorgung zu diversifizieren, schnell ausgebaut wird. Die Entwicklung des Terminals in Stade wird als wichtiger Schritt angesehen, um die Energiesicherheit in Deutschland zu erhöhen und die Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen zu reduzieren.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 4,495USD auf Ariva Indikation (14. November 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.
