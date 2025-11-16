GFT Technologies: Umsatzwachstum trotz EBIT-Rückgang – Was steckt dahinter?
GFT Technologies, ein auf Softwarelösungen für Banken und Versicherungen spezialisierter Anbieter, hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzanstieg von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Umsatz stieg bis Ende September auf 655,26 Millionen Euro, wobei währungsbereinigt ein Anstieg von fünf Prozent zu verzeichnen war. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf verbesserte Geschäfte mit der Versicherungsbranche und der Industrie zurückzuführen.
Trotz des Umsatzwachstums musste das Unternehmen jedoch einen Rückgang beim operativen Ergebnis hinnehmen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel um 16 Prozent auf 45,54 Millionen Euro. GFT Technologies führte diesen Rückgang unter anderem auf die Kosten für den Konzernumbau in Großbritannien zurück. Die EBIT-Marge betrug in diesem Zeitraum sieben Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf 22,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von über einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Vorjahr profitierte das Unternehmen von einem Einmalertrag aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.
Die im Sommer gesenkten Jahresziele für 2025 wurden jedoch bestätigt. GFT strebt einen Umsatz von etwa 885 Millionen Euro an, was einem Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBIT soll voraussichtlich von 78 Millionen Euro im Vorjahr auf 65 Millionen Euro sinken. Der Vorstand, unter der Leitung von CEO Marco Santos, plant, GFT bis 2029 zu einem vollständig KI-zentrierten Unternehmen umzubauen, mit dem Ziel, den Umsatz auf 1,5 Milliarden Euro zu steigern und die EBIT-Marge auf rund 9,5 Prozent zu erhöhen.
Die Marktreaktion auf die jüngsten Ergebnisse war negativ, und die Aktie verlor 2,3 Prozent auf 17,20 Euro. Investoren zeigen sich besorgt über die operative Entwicklung, obwohl die langfristigen Perspektiven des Unternehmens optimistisch erscheinen. Analysten und Investoren sind gespannt, ob GFT die ambitionierten Wachstumsziele erreichen kann, insbesondere in Anbetracht der Herausforderungen im britischen Markt und der Notwendigkeit, sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen.
Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 17,80EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
