GFT Technologies: Umsatzwachstum trotz EBIT-Rückgang – Was steckt dahinter?

GFT Technologies, ein auf Softwarelösungen für Banken und Versicherungen spezialisierter Anbieter, hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzanstieg von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Umsatz stieg bis Ende September auf 655,26 Millionen Euro, wobei währungsbereinigt ein Anstieg von fünf Prozent zu verzeichnen war. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf verbesserte Geschäfte mit der Versicherungsbranche und der Industrie zurückzuführen.

Trotz des Umsatzwachstums musste das Unternehmen jedoch einen Rückgang beim operativen Ergebnis hinnehmen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel um 16 Prozent auf 45,54 Millionen Euro. GFT Technologies führte diesen Rückgang unter anderem auf die Kosten für den Konzernumbau in Großbritannien zurück. Die EBIT-Marge betrug in diesem Zeitraum sieben Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf 22,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von über einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Vorjahr profitierte das Unternehmen von einem Einmalertrag aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.