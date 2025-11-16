    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle AG: Starkes Comeback mit 8,4 % Wachstum im Q3 2025!

    Bechtle AG: Starkes Comeback mit 8,4 % Wachstum im Q3 2025!
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Die Bechtle AG hat im dritten Quartal 2025 ein starkes Comeback auf dem Wachstumspfad verzeichnet. Das Geschäftsvolumen stieg um 8,4 % auf 2.048,7 Millionen Euro, während der Umsatz um 5,1 % auf 1.588,2 Millionen Euro kletterte. Besonders bemerkenswert ist das internationale Geschäft, das um 17,0 % zulegte. Das Vorsteuerergebnis (EBT) verbesserte sich um 2,4 % auf 80,5 Millionen Euro, was eine signifikante Steigerung von 20,5 % im Vergleich zum zweiten Quartal darstellt.

    Die positive Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. In den BeNeLux-Staaten, Großbritannien und Spanien wurden besonders hohe Wachstumsraten erzielt. Auch in traditionell schwierigeren Märkten wie Deutschland, Frankreich und der Schweiz zeigte sich eine positive Tendenz. Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG, äußerte sich optimistisch und betonte, dass die Talsohle durchschritten sei und das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs sei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bechtle!
    Short
    45,70€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 7,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,66€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 5,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Ergebnisentwicklung hat sich ebenfalls stabilisiert. Die Kostensteigerungen konnten im Rahmen des Umsatzwachstums gehalten werden, während die Abschreibungen aufgrund von Investitionen und Akquisitionen um 14,6 % anstiegen. Der operative Cashflow betrug nach neun Monaten 149,1 Millionen Euro, was auf ein effektives Cashflow-Management hinweist. Die Liquidität bleibt komfortabel, was Bechtle Spielraum für weiteres Wachstum gibt.

    Die Mitarbeiterzahl stieg zum 30. September 2025 auf 16.300, was einem Anstieg von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Zuwachs ist ausschließlich auf Akquisitionen zurückzuführen, während die rein organische Mitarbeiterzahl leicht um 1,6 % zurückging. Bechtle setzt weiterhin auf Ausbildung und hat die Zahl der Auszubildenden und dual Studierenden erhöht.

    Trotz der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage, insbesondere in Deutschland und Frankreich, bleibt der Vorstand optimistisch. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, und das Unternehmen erwartet im vierten Quartal eine weitere positive Geschäftsentwicklung. Um die EBT-Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, wird ein Wachstum von knapp 25 % im vierten Quartal angestrebt. Analysten zeigen sich zuversichtlich, dass Bechtle in der Lage ist, einen starken Endspurt hinzulegen, was durch die ersten operativen Zahlen für Oktober untermauert wird.



    Bechtle

    +15,05 %
    +14,96 %
    +11,67 %
    +0,96 %
    +23,07 %
    +5,99 %
    -31,42 %
    +181,01 %
    +678,01 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,05 % und einem Kurs von 40,20EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bechtle AG: Starkes Comeback mit 8,4 % Wachstum im Q3 2025! Die Bechtle AG hat im dritten Quartal 2025 ein starkes Comeback auf dem Wachstumspfad verzeichnet. Das Geschäftsvolumen stieg um 8,4 % auf 2.048,7 Millionen Euro, während der Umsatz um 5,1 % auf 1.588,2 Millionen Euro kletterte. Besonders …