Bechtle AG: Starkes Comeback mit 8,4 % Wachstum im Q3 2025!

Die positive Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. In den BeNeLux-Staaten, Großbritannien und Spanien wurden besonders hohe Wachstumsraten erzielt. Auch in traditionell schwierigeren Märkten wie Deutschland, Frankreich und der Schweiz zeigte sich eine positive Tendenz. Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG, äußerte sich optimistisch und betonte, dass die Talsohle durchschritten sei und das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs sei.

Die Bechtle AG hat im dritten Quartal 2025 ein starkes Comeback auf dem Wachstumspfad verzeichnet. Das Geschäftsvolumen stieg um 8,4 % auf 2.048,7 Millionen Euro, während der Umsatz um 5,1 % auf 1.588,2 Millionen Euro kletterte. Besonders bemerkenswert ist das internationale Geschäft, das um 17,0 % zulegte. Das Vorsteuerergebnis (EBT) verbesserte sich um 2,4 % auf 80,5 Millionen Euro, was eine signifikante Steigerung von 20,5 % im Vergleich zum zweiten Quartal darstellt.

Die Ergebnisentwicklung hat sich ebenfalls stabilisiert. Die Kostensteigerungen konnten im Rahmen des Umsatzwachstums gehalten werden, während die Abschreibungen aufgrund von Investitionen und Akquisitionen um 14,6 % anstiegen. Der operative Cashflow betrug nach neun Monaten 149,1 Millionen Euro, was auf ein effektives Cashflow-Management hinweist. Die Liquidität bleibt komfortabel, was Bechtle Spielraum für weiteres Wachstum gibt.

Die Mitarbeiterzahl stieg zum 30. September 2025 auf 16.300, was einem Anstieg von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Zuwachs ist ausschließlich auf Akquisitionen zurückzuführen, während die rein organische Mitarbeiterzahl leicht um 1,6 % zurückging. Bechtle setzt weiterhin auf Ausbildung und hat die Zahl der Auszubildenden und dual Studierenden erhöht.

Trotz der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage, insbesondere in Deutschland und Frankreich, bleibt der Vorstand optimistisch. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, und das Unternehmen erwartet im vierten Quartal eine weitere positive Geschäftsentwicklung. Um die EBT-Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, wird ein Wachstum von knapp 25 % im vierten Quartal angestrebt. Analysten zeigen sich zuversichtlich, dass Bechtle in der Lage ist, einen starken Endspurt hinzulegen, was durch die ersten operativen Zahlen für Oktober untermauert wird.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,05 % und einem Kurs von 40,20EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.