Nagarro SE: Umsatzsprung und Rekordgewinn im Q3 2025 – Alle Highlights!

Das bereinigte EBITDA verzeichnete einen signifikanten Anstieg um 27,2 % auf 44 Millionen Euro, was einer Marge von 17,3 % entspricht. Im Vergleich dazu lag die bereinigte EBITDA-Marge im Vorjahr bei 14,3 %. Das EBITDA stieg auf 43,5 Millionen Euro, während das EBIT auf 34,9 Millionen Euro anstieg. Der Gewinn des Unternehmens erhöhte sich auf 21,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 68 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Nagarro SE, ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, hat am 14. November 2025 seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 % auf 254,6 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 9,4 % entspricht. Das organische Umsatzwachstum betrug 3,7 % auf Euro-Basis und 8,2 % währungsbereinigt. Der Gross Profit erhöhte sich von 76,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 84,2 Millionen Euro, während die Gross Margin von 31,5 % auf 33,1 % anstieg.

Für die ersten neun Monate des Jahres 2025 meldete Nagarro einen Umsatz von 753,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug 6,3 %. Der Gross Profit stieg auf 243,5 Millionen Euro, während die Gross Margin auf 32,3 % anstieg. Das bereinigte EBITDA fiel jedoch auf 104,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, hauptsächlich aufgrund negativer Währungseffekte.

Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass es 853.688 eigene Aktien einziehen und ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro durchführen wird. Dies entspricht etwa 3,48 % des Grundkapitals nach der Einziehung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.

Die Mitarbeiterzahl von Nagarro stieg im dritten Quartal um 233 auf insgesamt 17.680. Trotz der Herausforderungen durch Währungsschwankungen und steigende Steueraufwendungen zeigt das Unternehmen eine solide operative Effizienz und eine positive Entwicklung in den meisten finanziellen Kennzahlen. Nagarro plant, seine Kapitalstruktur durch die Einziehung eigener Aktien anzupassen und gleichzeitig das Vertrauen der Investoren durch den Rückkauf eigener Aktien zu stärken.

