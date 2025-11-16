RWE-Aktien: Nach Rallye Rückgang – Analysten warnen vor Überbewertung!

Die Aktien von RWE haben nach einer beeindruckenden Rallye am Vortag, die den Kurs auf ein Hoch seit 2011 katapultierte, am Donnerstagmorgen einen Rückgang verzeichnet. Auf der Handelsplattform Tradegate notieren die Papiere des Versorgers 1,5 Prozent unter dem Xetra-Schluss und liegen bei 46,19 Euro. Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux äußern Bedenken hinsichtlich der aktuellen Bewertungsprämie, die ihrer Meinung nach schwer durch fundamentale Daten zu rechtfertigen ist. Sie weisen darauf hin, dass die jüngsten Investitionsentscheidungen an der Börse zwar positiv honoriert wurden, das aktuelle Kursniveau jedoch in Anbetracht der geplanten Expansionen über 2027 hinaus als riskant erscheint. Infolgedessen haben sie ihren Risikoabschlag im Bewertungsmodell vollständig entfernt, was zu einem Kursziel von 43,50 Euro führt. Da dieses Ziel unter dem aktuellen Kurs liegt, senkten sie die Einstufung auf "Reduce".

Trotz dieser kritischen Einschätzung zeigen die RWE-Aktien im Jahr 2025 bisher eine beeindruckende Performance von über 62 Prozent. Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für RWE von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman geht davon aus, dass das operative Ergebnis und der Überschuss des Unternehmens im Gesamtjahr am oberen Ende der Zielspanne liegen werden. Er hebt hervor, dass RWE eine attraktive Wahl bleibt, um von der hohen Stromnachfrage in den USA und Europa zu profitieren.

Die gemischten Einschätzungen der Analysten spiegeln die Unsicherheiten wider, die mit der aktuellen Marktlage verbunden sind. Während einige Experten optimistisch bleiben und das Potenzial von RWE in einem sich wandelnden Energiemarkt betonen, warnen andere vor einer möglichen Überbewertung der Aktien. Ein Investor hat kürzlich seine Position in RWE um 30 Prozent aufgestockt, was die Überzeugung widerspiegelt, dass der anhaltende Energiehunger RWE zugutekommen könnte.

Insgesamt bleibt die Situation um RWE spannend, da die Aktie sowohl von positiven als auch von negativen Faktoren beeinflusst wird. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 45,73EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.