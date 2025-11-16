Euro steigt auf 1,1648 USD: Positive Impulse nach US-Regierungs-Shutdown!

Bereits am Donnerstag hatte der Euro die Widerstandsmarke von 1,16 US-Dollar überschritten und erreichte mit 1,1656 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende Oktober. Im New Yorker Handel wurde der Euro zuletzt bei 1,1640 Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1619 Dollar gesenkt, was den Dollar auf 0,8606 Euro wertete.

Am Freitag verzeichnete der Euro einen Anstieg und wurde von der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einem Referenzkurs von 1,1648 US-Dollar festgesetzt, was einem Anstieg gegenüber dem Vortag (1,1619 US-Dollar) entspricht. Der Dollar kostete somit 0,8585 Euro. Auch gegenüber anderen wichtigen Währungen legte der Euro zu: Der Referenzkurs für das britische Pfund wurde auf 0,88460 festgelegt, für den japanischen Yen auf 179,22 und für den Schweizer Franken auf 0,9185.

Ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung des Euro war das Ende des längsten Shutdowns der US-Regierung, der 43 Tage angedauert hatte. Präsident Donald Trump unterzeichnete einen Übergangshaushalt, der die Regierung wieder in Gang setzte. Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass der Übergangshaushalt nur bis zum 30. Januar gültig ist, was das Risiko eines erneuten Shutdowns im Jahr 2026 erhöht. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines weiteren Stillstands wären jedoch voraussichtlich geringer, da viele Programme bis Ende September finanziert sind.

Die Unsicherheit über die Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten bleibt bestehen, da unklar ist, wann diese wieder aufgenommen werden. Wichtige Daten wie die Verbraucherpreise für Oktober könnten ganz ausfallen, was die Federal Reserve (Fed) vor Herausforderungen stellt. Für die Sitzung am 9./10. Dezember wird die Fed voraussichtlich nicht über einen vollständigen Datensatz verfügen, was die Zinsentscheidung in eine Phase mit reduzierter "Sichtbarkeit" bringt.

Am Freitag blieb der Euro stabil und wurde bei 1,1630 US-Dollar gehandelt, was die Kursgewinne vom Vortag sicherte. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) berichteten von einer erhöhten Risikobereitschaft der Marktteilnehmer nach dem Ende des Shutdowns, jedoch könnte die Zurückhaltung vor dem Wochenende auf die ausbleibenden US-Daten zurückzuführen sein. Auch das britische Pfund konnte am Freitag zulegen, trotz schwacher Konjunkturdaten aus dem Vereinigten Königreich.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,162USD auf Forex (16. November 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.