MS Industrie AG: Umsatzsprung trotz LKW-Konjunktur-Schwäche – Jetzt kaufen?

Die strategischen Fortschritte des Unternehmens, insbesondere der Produktionsstart in den USA und die Diversifizierung des Kundenportfolios, sind positiv zu bewerten. MS Industrie hat kürzlich die Produktion von Teile-Vorserien für stationäre Großmotoren in Charlotte, North Carolina, aufgenommen. Die Serienproduktion wird für das laufende Quartal erwartet, was auf ein starkes Wachstum im Bereich der Power-Sets für KI-Rechenzentren hindeutet. Der operative Break-Even in den USA wird für 2026 prognostiziert.

Die MS Industrie AG hat am 13. November 2025 ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht, die eine deutliche Umsatz- und Ertragssteigerung im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Der Umsatz betrug 36,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11,1 % im Jahresvergleich entspricht, jedoch einen Rückgang von 7,6 % im Vergleich zum vorherigen Quartal darstellt. Diese Schwankungen sind auf kurzfristige Produktionsunterbrechungen bei Daimler Truck, dem Hauptkunden des Unternehmens, zurückzuführen. Das EBITDA stieg signifikant auf 1,2 Millionen Euro, konnte jedoch das starke Vorquartal nicht erreichen.

Trotz dieser Fortschritte wird die Umsatzdynamik für das Gesamtjahr aufgrund der schwächelnden LKW-Konjunktur, die einen Rückgang der Neuzulassungen um 9,5 % im Jahresvergleich verzeichnet, als geringer eingeschätzt. Die angepasste Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 liegt zwischen 145 und 150 Millionen Euro, was eine leichte Reduzierung im Vergleich zur vorherigen Schätzung darstellt.

Die Montega AG hat die Aktie von MS Industrie als fundamental unterbewertet eingestuft und empfiehlt den Kauf mit einem Kursziel von 2,20 Euro, leicht gesenkt von zuvor 2,40 Euro. Die Analysten betonen, dass die strategischen Fortschritte des Unternehmens, trotz der Herausforderungen in der LKW-Branche, eine signifikante Profitabilitätssteigerung in den kommenden Jahren erwarten lassen.

Insgesamt zeigt die MS Industrie AG eine positive Entwicklung in der Diversifizierung ihrer Geschäftsbereiche und der geografischen Expansion, während sie gleichzeitig mit den Herausforderungen der aktuellen Marktsituation konfrontiert ist. Die kommenden Quartale werden entscheidend sein, um die langfristigen Wachstumsziele zu erreichen und die Profitabilität zu steigern.

Die MS Industrie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 1,340EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.