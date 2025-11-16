Voltatron AG: Umsatzsprung um 302% und neue Stimmrechtsanteile!

In einer weiteren Mitteilung vom 13. November 2025 gab die Voltatron AG ihre Zwischenbilanz für die ersten neun Monate des Jahres 2025 bekannt. Der Konzernumsatz stieg auf 19,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 302% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies ist insbesondere auf die Integration der im Juli 2025 erworbenen GMS Electronic Vertriebs GmbH zurückzuführen. Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten betrug 1,3 Millionen Euro, während einmalige Sondereffekte aus nicht-fortgeführten Geschäftsaktivitäten von 2,7 Millionen Euro hinzukamen.

Die Voltatron AG, ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Anwendungen, hat am 14. November 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG zur europaweiten Verbreitung dient. Der Mitteilung zufolge hat Joachim Markus Gebhart, der Mitteilungspflichtige, am 12. November 2025 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt 5,92%, was 1.324.224 Stimmrechten entspricht. Die Gebhart Holding GmbH, die ebenfalls im Besitz von Gebhart ist, hält diesen Anteil.

Die Bilanzstruktur des Unternehmens hat sich durch die Akquisition erheblich verbessert, und das Eigenkapital ist mit 2,3 Millionen Euro wieder positiv. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bekräftigt, mit einem erwarteten Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen zwischen 23 und 26 Millionen Euro sowie einem EBITDA zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro.

CEO Martin Hartmann betonte die Fortschritte bei der Integration der GMS und die Stärkung der operativen Dynamik des Unternehmens. Trotz globaler Herausforderungen, wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, blieb die Lieferfähigkeit des Unternehmens stabil, was auf eine vorausschauende Bevorratung und enge Abstimmungen mit Lieferanten zurückzuführen ist.

Die Voltatron AG hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Monaten zu einem der Top-10 EMS-Anbieter in Deutschland aufzusteigen. Mit einer soliden finanziellen Basis und einer freien Liquidität von 11,8 Millionen Euro ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Wachstumspläne umzusetzen. Der neue Markenauftritt unter dem Claim „More than a Solution“ spiegelt den Transformationsprozess wider und unterstreicht das Engagement für technologische Innovationen.

Die Voltabox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,03 % und einem Kurs von 4,63EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.