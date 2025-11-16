Eckert & Ziegler SE: Starkes Umsatzwachstum und Rekordgewinne im Q3 2025!

Eckert & Ziegler SE hat am 13. November 2025 die Finanzzahlen für das dritte Quartal sowie den 9-Monatszeitraum veröffentlicht und zeigt dabei ein starkes Ergebniswachstum. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 75,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (70,1 Millionen Euro). Das bereinigte EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) stieg um 8,5 Prozent auf 15,4 Millionen Euro, während der Nettogewinn mit 8,5 Millionen Euro einen Zuwachs von 60,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (5,3 Millionen Euro) verzeichnete.

Im 9-Monatszeitraum 2025 wuchs der Umsatz um 4 Prozent auf 224,1 Millionen Euro (215,5 Millionen Euro im Vorjahr). Das bereinigte EBIT stieg um 9 Prozent auf 50,8 Millionen Euro, und der Nettogewinn erhöhte sich um 28 Prozent auf 29,9 Millionen Euro, was 0,48 Euro pro Aktie entspricht. Besonders hervorzuheben ist das Segment Medical, das mit einem Umsatz von 119,7 Millionen Euro einen Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Der Hauptumsatztreiber bleibt das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen, insbesondere in den Bereichen Generatoren, Lizenzgeschäfte und Contract Manufacturing & Development (CDMO).