Rolls-Royce: Nach 100% Kurszuwachs – Jetzt als Kaufchance nutzen?

Analysten der Investmentplattform Hargreaves Lansdown äußerten sich positiv zu den veröffentlichten Zahlen. Die gestiegenen Flugstunden der Triebwerke haben sich weiterhin vorteilhaft auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt. Zudem profitierten die Margen von der Neuverhandlung bestehender Verträge, was auf eine solide Geschäftsentwicklung hinweist. Rolls-Royce hat zudem seinen Jahresausblick bestätigt, was grundsätzlich Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens signalisiert.

Die Aktien von Rolls-Royce haben in den letzten Monaten eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen, mit einem Anstieg von bis zu 100 Prozent seit Jahresbeginn. Doch die jüngsten Geschäftszahlen haben diesen Höhenflug vorerst gebremst. Der Aktienkurs fiel um 0,9 Prozent und bewegt sich seit Ende Oktober in einer Seitwärtsbewegung.

Dennoch gibt es einige Bedenken unter den Investoren. Ein Punkt der Kritik ist die fehlende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, was von der Investmentbank Jefferies als leicht verstimmend wahrgenommen wird. Aktienrückkäufe sind oft ein Zeichen für das Vertrauen eines Unternehmens in seine eigene finanzielle Gesundheit und können den Aktienkurs unterstützen.

Trotz dieser leichten Enttäuschung sehen Analysten die aktuelle Schwäche der Aktie als potenzielle Kaufgelegenheit. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Jahreszahlen im Februar überarbeitete Langfristziele bis 2028/30 vorgestellt werden könnten. Diese Perspektive könnte für Investoren von Interesse sein, die auf eine positive Entwicklung des Unternehmens setzen.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung gegenüber Rolls-Royce gemischt. Während die Fundamentaldaten des Unternehmens solide erscheinen und das Wachstumspotenzial gegeben ist, sorgen Unsicherheiten bezüglich der Rückkäufe und der kurzfristigen Kursentwicklung für eine abwartende Haltung bei vielen Anlegern. Die kommenden Monate könnten entscheidend sein, um zu sehen, ob Rolls-Royce seine ambitionierten Ziele erreichen kann und ob die Aktie wieder an Fahrt aufnehmen wird.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 12,60EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.