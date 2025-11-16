Enel hebt Prognose an: Starkes Quartal sorgt für optimistische Analysten!

In den ersten neun Monaten des Jahres konnte Enel einen Gewinn von 5,7 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl entspricht den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 3,6 Prozent auf nahezu 60 Milliarden Euro, was vor allem auf verbesserte Großhandelspreise zurückzuführen ist.

Der italienische Energieversorger Enel hat nach einem soliden dritten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erwartet, dass der Gewinn im Jahr 2023 leicht über der vorherigen Schätzung von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro liegen wird. Diese positive Entwicklung wurde am Donnerstag nach Börsenschluss bekannt gegeben. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll weiterhin in einer Spanne von 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro liegen.

Die DZ Bank hat in Reaktion auf die positiven Zahlen und die angepasste Prognose den fairen Wert für Enel von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann hebt hervor, dass die solide Bilanz und das robuste Gewinnprofil des Unternehmens gute Voraussetzungen für zukünftige Zukäufe und attraktive Ausschüttungen bieten. Zudem verweist er auf die ansprechende Dividende und die Erfolge bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Auch die US-Bank JPMorgan zeigt sich optimistisch und hat die Einstufung für Enel nach den Neunmonatszahlen auf "Overweight" belassen, mit einem Kursziel von 8,30 Euro. Analyst Javier Garrido beschreibt die Ergebnisse als durchweg solide und hebt hervor, dass die Zahlen leicht über den Erwartungen lagen. Aufgrund der angehobenen Jahresprognose und einer robusten Barmittelumwandlung rechnet er mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Enel-Aktien.

Insgesamt zeigt Enel eine positive Geschäftsentwicklung, die durch steigende Umsätze und Gewinne sowie eine optimistische Prognose für das Gesamtjahr gekennzeichnet ist. Die Analysten sind sich einig, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von zukünftigen Marktchancen zu profitieren und attraktive Renditen für die Aktionäre zu generieren.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 9,004EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.