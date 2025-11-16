465 Millionen Euro: Gericht zwingt Google zur Zahlung an Idealo!

In einem ähnlichen Fall wurde der Producto GmbH, Betreiber von Testberichte.de, ein Schadenersatz von gut 107 Millionen Euro zugesprochen. Beide Urteile sind jedoch noch nicht rechtskräftig, und sowohl Idealo als auch Google haben angekündigt, Berufung einzulegen. Die Klagen stützen sich auf eine bereits 2017 von der EU-Kommission verhängte hohe Kartellstrafe gegen Google, die 2023 vom Europäischen Gerichtshof bestätigt wurde.

Das Landgericht Berlin hat entschieden, dass Google dem deutschen Preisvergleichsportal Idealo rund 465 Millionen Euro Schadenersatz zahlen muss. Idealo, das mehrheitlich zum Medienkonzern Axel Springer gehört, hatte Google vorgeworfen, seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschine über Jahre hinweg missbraucht zu haben, indem der US-Konzern eigene Angebote in den Suchergebnissen bevorzugte. Die Richter folgten weitgehend den Argumenten von Idealo, wichen jedoch bei der Höhe des Schadenersatzes erheblich von den ursprünglichen Forderungen ab. Idealo hatte ursprünglich 3,5 Milliarden Euro gefordert, um den Zeitraum von 2008 bis Ende 2023 abzudecken. Für die Jahre 2024 und 2025 könnte Idealo zudem weiteren Schadenersatz verlangen.

Idealo sieht sich durch das Urteil in seiner Auffassung bestärkt, dass Google seine Marktmacht auch nach der Entscheidung der EU-Kommission missbraucht hat. Idealo-Mitgründer Albrecht von Sonntag betonte, dass die Folgen der Selbstbevorzugung weit über den zugesprochenen Betrag hinausgehen und kündigte an, den Rechtsweg weiter zu beschreiten. Google hingegen bezeichnete die Forderungen als überzogen und kündigte ebenfalls an, gegen das Urteil vorzugehen.

Die Auseinandersetzung zwischen Idealo und Google wirft grundlegende Fragen zur Fairness im Online-Handel auf. Idealo fordert nicht nur finanziellen Ausgleich, sondern auch Transparenz und faire Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher. Google argumentiert, dass es seit 2017 umfassende Änderungen an seinem Preisvergleichsdienst vorgenommen hat, um den Wettbewerbsbedingungen gerecht zu werden. Idealo hingegen kritisiert diese Änderungen als unzureichend und sieht das Grundproblem der rechtswidrigen Kartellvorteile weiterhin bestehen.

Insgesamt verdeutlicht der Fall die anhaltenden Spannungen zwischen großen Tech-Unternehmen und Wettbewerbern sowie die Herausforderungen, die mit der Regulierung von Marktverhalten im digitalen Zeitalter verbunden sind.

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 277,0EUR auf Nasdaq (15. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.