Deutsche Euroshop: Gewinnsprung trotz Umsatzrückgang – Was steckt dahinter?

Die Prognosen für das laufende Jahr wurden präzisiert. Der Umsatz wird nun im Bereich von 268 bis 273 Millionen Euro erwartet, was am unteren Ende der ursprünglichen Schätzung liegt. Das EBIT und die Funds from Operations (FFO) sollen im mittleren Bereich der ursprünglichen Prognose liegen. Das Vorsteuerergebnis (EBT) ohne Bewertungsergebnis wird aufgrund der gestiegenen Zinsaufwendungen auf 144 bis 149 Millionen Euro geschätzt, was unter der ursprünglichen Prognose von 150 bis 158 Millionen Euro liegt.

Die Deutsche Euroshop AG, ein führender Spezialist für Einzelhandelsimmobilien, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen signifikanten Gewinnanstieg verzeichnet. Der Nettogewinn stieg um 13,4 Prozent auf 93,5 Millionen Euro, was auf die gestiegenen Mieterträge zurückzuführen ist. Trotz dieser positiven Entwicklung sank der Umsatz um 1,3 Prozent auf 197,4 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich um 4,5 Prozent auf 155,4 Millionen Euro, was vor allem durch höhere Zinsaufwendungen und Einmalaufwendungen bedingt war.

Trotz der Umsatzrückgänge zeigen die Besucherfrequenzen in den 21 Shoppingcentern der Deutschen Euroshop einen Aufwärtstrend. Die Mieterumsätze stiegen um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine positive Entwicklung im Konsumverhalten hinweist. Die Vertragsmieten erhöhten sich um 0,4 Prozent, während gleichzeitig Mietanreize gewährt wurden, die sich umsatzmindernd auswirkten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einführung umfassender ESG-Policies, die die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens stärken sollen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, ethisches Handeln und umweltbewusstes Wirtschaften zu fördern. Zudem hat die Deutsche Euroshop erfolgreich ihren ersten Green Bond platziert, um ihre Finanzierungsstruktur zu diversifizieren und nachhaltige Projekte zu unterstützen.

Insgesamt zeigt die Deutsche Euroshop eine positive Entwicklung in Bezug auf den Gewinn und die Mieterträge, während gleichzeitig Herausforderungen durch höhere Zinsaufwendungen und einen leichten Umsatzrückgang bestehen. Die Anpassungen in der Prognose reflektieren diese Entwicklungen und die strategischen Maßnahmen zur Stärkung der Unternehmensresilienz.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 18,54EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.