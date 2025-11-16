Cognizant übernimmt 3Cloud: Stärkung der KI- und Azure-Kompetenz!

3Cloud, das 2020 gegründet wurde, hat sich auf die Bereitstellung von Azure-spezifischen Lösungen für Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen spezialisiert, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes organisches Wachstum von 20 % pro Jahr erzielt, was auf die steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Geschäftstransformationen zurückzuführen ist. Cognizant erwartet, dass die Übernahme das Azure-Portfolio erheblich erweitern und die Expertise in komplexen Projekten vertiefen wird.

Cognizant Technology Solutions hat am 14. November 2025 die Übernahme von 3Cloud, einem führenden Anbieter von Microsoft Azure-Diensten und KI-Lösungen, bekannt gegeben. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, Cognizants Position als führender Partner für Unternehmen in der digitalen Transformation und KI-Bereitschaft zu stärken. Durch die Kombination der Expertise von 3Cloud in den Bereichen Daten, KI und App-Innovation mit Cognizants globaler Reichweite und Technologie-Frameworks entsteht einer der größten Microsoft-Partner weltweit.

Ravi Kumar S, CEO von Cognizant, betonte, dass die Übernahme ein entscheidender Schritt sei, um Kunden auf die Zukunft der Unternehmens-KI vorzubereiten. Die Integration der Fähigkeiten von 3Cloud wird es Cognizant ermöglichen, ein umfassendes End-to-End-Ökosystem anzubieten, das die Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen beschleunigt. Nach Abschluss der Übernahme wird 3Cloud Cognizants Team um über 1.000 Azure-Experten und mehr als 1.500 Microsoft-Zertifizierungen erweitern.

Mike Rocco, CEO von 3Cloud, äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Unternehmens unter dem Dach von Cognizant und betonte die gemeinsamen Stärken in den Bereichen Cloud, App-Innovation und Daten. Die Übernahme wird auch die Position von Cognizant als strategischer Partner von Microsoft weiter festigen, da 3Cloud bereits mehrere Auszeichnungen als Microsoft-Partner erhalten hat.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Diese Akquisition verdeutlicht Cognizants Engagement, Unternehmen bei der Nutzung von KI und Cloud-Technologien zu unterstützen und die digitale Transformation voranzutreiben.

