Cewe optimistisch: Umsatzwachstum und starke Nachfrage vor Weihnachten!

Die Unternehmensführung bekräftigte die Ziele für 2025, die einen Umsatzanstieg von bis zu 4 Prozent auf 835 bis 865 Millionen Euro vorsehen. Das EBIT wird für 2025 zwischen 84 und 92 Millionen Euro erwartet, nach 86,1 Millionen Euro im Jahr 2024. Analysten schätzen, dass die Werte am oberen Ende der Spanne erreichbar sind. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank merkt an, dass die breite Zielspanne die Unsicherheiten im Absatzmarkt widerspiegelt, das obere Ende jedoch als „absolut erreichbar“ gilt.

Cewe, das im SDax notierte Unternehmen, zeigt sich nach dem dritten Quartal 2023 optimistisch hinsichtlich seiner Jahresziele. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Mehls hebt die Bedeutung des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts hervor, in dem traditionell eine hohe Nachfrage nach Fotobüchern und Kalendern besteht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 6 Prozent auf 174,4 Millionen Euro. Saisontypisch verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 0,4 Millionen Euro, was im Vergleich zu einem Verlust von 0,1 Millionen Euro im Vorjahr steht.

An der Börse reagierten die Cewe-Aktien positiv auf die Quartalszahlen und stiegen um über 2 Prozent auf 97,60 Euro, wodurch das Jahresminus auf etwa 5 Prozent reduziert wurde. Die positive Entwicklung im Fotofinishing-Segment, das als Wachstumsmotor fungiert, ist besonders hervorzuheben. Der Umsatz in diesem Bereich stieg um 6,7 Prozent auf 145,3 Millionen Euro, unterstützt durch einen Anstieg der Fotoaufträge und eine steigende Nachfrage nach hochwertigen Fotobüchern.

Im Bereich des kommerziellen Online-Drucks (KOD) verzeichnete Cewe ein Umsatzplus von 2 Prozent, jedoch blieb das EBIT leicht negativ. Die schwache Nachfrage im deutschen Markt und Investitionen in internationale Märkte belasteten die Ergebnisse. Der Einzelhandel hingegen konnte seinen Umsatz um 7,1 Prozent steigern und erreichte ein ausgeglichenes EBIT.

Insgesamt bleibt Cewe auf Kurs, unterstützt durch eine starke Nachfrage im Fotofinishing und innovative Produktangebote. Die Analysten von Montega bewerten die Aktie weiterhin positiv und bestätigen ihr Kursziel von 148 Euro, was auf die hohe Bilanzqualität und die Innovationskraft des Unternehmens hinweist.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 97,80EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.