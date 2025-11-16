Bilfinger-Aktien erholen sich: Starke Quartalszahlen treiben Kurs auf 100 Euro!

Besonders positiv aufgenommen wurden die starken Barmittelzuflüsse des Unternehmens. Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler äußerte sich optimistisch und hob seine Erwartungen für das Gesamtjahr an. Er betonte, dass der hohe Auftragsbestand die Wachstumsdynamik für das kommende Jahr gut absichere. Demeter hat sein Kursziel für Bilfinger auf 118 Euro angehoben und sieht das Unternehmen in einer Spitzenposition am Markt.

Die Aktien des Industriedienstleisters Bilfinger haben am Donnerstag eine deutliche Erholung nach einer einmonatigen Korrektur erfahren. Nach der Vorlage der Quartalszahlen stiegen die Papiere auf die runde Marke von 100 Euro, konnten jedoch das Rekordhoch von über 104 Euro, das Anfang Oktober erreicht wurde, nicht sofort überschreiten. Am Mittag notierten die Bilfinger-Aktien mit einem Plus von etwa 9 Prozent bei 99,40 Euro.

Trotz der positiven Entwicklung tun sich viele Experten schwer, weiteres Potenzial zu erkennen, nachdem die Aktie bis Anfang Oktober um 125 Prozent gestiegen war. Michael Kuhn von der Deutschen Bank, der ein Kursziel von 105 Euro ansetzt, hob ebenfalls den Cashflow als positives Element hervor. Er merkte an, dass die Erwartungen zuletzt eher gering waren, was die positive Reaktion auf die Quartalszahlen erklären könnte.

Insgesamt hat die Deutsche Bank Research Bilfinger nach den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Michael Kuhn bezeichnete die Ergebnisse als solide und stellte fest, dass sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) moderat positiv überrascht hätten. Die starke Barmittelgenerierung wurde als besonders hervorzuhebendes Merkmal angesehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bilfinger nach einer Phase der Korrektur wieder an Schwung gewinnt, unterstützt durch solide Quartalszahlen und positive Analystenkommentare. Die Aktie zeigt sich resilient und könnte in den kommenden Monaten weiteres Potenzial entfalten, insbesondere wenn die Wachstumsdynamik und die Barmittelzuflüsse weiterhin stabil bleiben.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 97,05EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.