Empörung über Steuererleichterungen: Klimaschutz vs. Flugindustrie!

Die schwarz-rote Koalition plant, die Ticketsteuer im Luftverkehr ab dem 1. Juli 2026 zu senken, was einem finanziellen Vorteil von etwa 350 Millionen Euro für die Luftverkehrsindustrie in Deutschland entspricht. Diese Steuererleichterung könnte zu Steuerausfällen führen, die jedoch im Verkehrsetat verbucht werden sollen.

Klimaschützer zeigen sich empört über die Pläne der Union und SPD, die Ticketsteuer im Luftverkehr zu senken. Anlässlich der laufenden Weltklimakonferenz in Belém, Brasilien, äußerte Martin Kaiser, der deutsche Greenpeace-Chef, seine Kritik und bezeichnete die Entscheidung als „schlechten Scherz“. Er betonte, dass die Bundesregierung inmitten globaler Bemühungen zur Reduktion von CO2-Emissionen Steuererleichterungen für die fossile Industrie gewähre, was die Glaubwürdigkeit Deutschlands untergrabe und die Erderwärmung weiter anheize. Auch Luisa Neubauer von Fridays for Future kritisierte die Pläne scharf und bezeichnete sie als „Konsumgeschenk getarnt als Steuergeschenk an die Flugindustrie“. Sie wies darauf hin, dass diese Entscheidung nur wenige Monate nach der Erhöhung des 49-Euro-Tickets getroffen wurde und den fossilen Kurs der Regierung verstärke.

Parallel zu diesen Entwicklungen wird auf der Klimakonferenz auch die Rolle des Militärs in der Klimakrise thematisiert. Elly Kinney, Expertin vom britischen Observatorium für Konflikt und Umwelt, forderte, dass die Treibhausgase aus dem Militärsektor künftig an die Vereinten Nationen gemeldet werden müssen. Der Militärsektor ist schätzungsweise für 5,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Kinney wies darauf hin, dass die Emissionen durch militärische Konflikte, wie die Zerstörung und den Wiederaufbau des Gazastreifens, immense Ausmaße annehmen können, die die Emissionen von 135 Ländern übersteigen.

Die steigenden Militärausgaben in der EU und bei NATO-Staaten könnten die Treibhausgasemissionen langfristig festschreiben, da moderne Militärtechnik wie der F-35-Kampfjet eine Lebensdauer von bis zu 40 Jahren hat. Barbara Magalhaes Teixeira vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI berichtete, dass die globalen Militärausgaben im Jahr 2024 voraussichtlich 2,7 Billionen US-Dollar erreichen werden, was den höchsten Wert aller Zeiten darstellt. Prognosen deuten darauf hin, dass diese Ausgaben bis 2030 auf bis zu 5,2 Billionen Dollar steigen könnten.

