CMA CGM plant 20% Beteiligung am Eurogate-Terminal in Hamburg!

Thomas Eckelmann, CEO von Eurokai, und sein Sohn Tom Eckelmann, Co-Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung von Eurogate, bezeichneten die Vereinbarung als "Meilenstein". Sie betonten, dass die Gespräche mit der CMA CGM-Familie, angeführt von Rodolphe Saadé, bereits seit 2023 geführt werden. Die Unterzeichnung der Projekt- und Mietverträge für die Westerweiterung am 4. Juli 2023 habe zudem langfristige Planungssicherheit für den Standort Hamburg geschaffen.

Die französische Reederei CMA CGM plant, sich mit 20 Prozent am Eurogate-Terminal im Hamburger Hafen zu beteiligen. Dies wurde in einer gemeinsamen Mitteilung von CMA CGM und Eurogate bekannt gegeben, nachdem ein entsprechender Rahmenvertrag unterzeichnet wurde. Die strategische Partnerschaft sieht vor, dass CMA CGM maßgeblich die Westerweiterung des Eurogate-Terminals am Waltershofer Hafen mitfinanzieren wird. Aktuell befinden sich die Verhandlungen über weitere Details und rechtsverbindliche Verträge in einem fortgeschrittenen Stadium, wobei die Zustimmung der jeweiligen Gremien und die Genehmigung durch die zuständigen Behörden noch ausstehen.

CMA CGM ist die drittgrößte Reederei der Welt und folgt damit dem Beispiel der MSC, die 2024 beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA eingestiegen ist. Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) betreibt Containerterminals in Hamburg sowie im europäischen Ausland. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard äußerte sich positiv über den geplanten Einstieg von CMA CGM und hob hervor, dass die Entscheidung mit Investitionen und geplanten Ladungsmengen einhergehe, die gut in die Entwicklungen in Hamburg passen.

Die Beteiligung von CMA CGM am Eurogate-Terminal könnte nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens stärken, sondern auch die Logistik und den Warenverkehr in der Region fördern. Diese Entwicklung ist Teil eines größeren Trends, bei dem große Reedereien in strategische Partnerschaften mit Hafenbetreibern eintreten, um ihre Marktposition zu festigen und die Effizienz ihrer Logistiknetzwerke zu verbessern. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Partnerschaft zu klären und die Umsetzung der geplanten Erweiterungen voranzutreiben.

