Neuer CEO bei FORVIA HELLA: Prof. Dr. Laier leitet Zukunftsstrategie!

Prof. Dr. Laier bringt umfangreiche Erfahrung aus seiner vorherigen Tätigkeit als Vorstandsmitglied der ZF Group mit, einem der führenden Automobilzulieferer weltweit. Dr.-Ing. Wolfgang Ziebart, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses, betonte die Bedeutung von Laier für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Er hebt hervor, dass Laier eine starke globale Perspektive und strategische Denkweise mitbringt, die für das Wachstum von FORVIA HELLA in den relevanten Märkten entscheidend sein werden. Ziebart dankte zudem Schäferbarthold für seine Verdienste in einer herausfordernden Zeit für das Unternehmen.

Am 14. November 2025 gab die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass Prof. Dr. Peter Laier zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt wurde. Er wird seine Position zum 15. Februar 2026 antreten und folgt damit auf Bernard Schäferbarthold, der bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin die Geschäfte führen wird. Diese Entscheidung wurde vom Gesellschafterausschuss von FORVIA HELLA getroffen, der die strategische Ausrichtung des Unternehmens in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen wird.

In seiner ersten Stellungnahme äußerte sich Prof. Dr. Laier optimistisch über die Zukunft von FORVIA HELLA. Er betonte die hohe Qualität der Produkte und die Innovationskraft des Unternehmens in den Bereichen Elektronik, Lichttechnik und Lifecycle Solutions. Laier sieht großes Potenzial, die Marktposition von FORVIA HELLA weiter auszubauen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Sein praxisorientierter Ansatz und seine nachgewiesenen Erfolge sollen dazu beitragen, das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen.

Die HELLA GmbH & Co. KGaA ist ein bedeutender Akteur im Automobilzuliefersektor und bekannt für ihre hochwertigen Produkte. Die Ernennung von Prof. Dr. Laier wird als strategischer Schritt gewertet, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken und die Innovationskraft weiter zu fördern. Die Branche erwartet, dass Laier mit seiner Expertise und seinem Netzwerk dazu beitragen wird, FORVIA HELLA in einem sich schnell verändernden Marktumfeld erfolgreich zu positionieren.

Insgesamt markiert die Ernennung von Prof. Dr. Peter Laier einen wichtigen Wendepunkt für FORVIA HELLA, der sowohl Herausforderungen als auch Chancen für das Unternehmen mit sich bringt.

Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 80,70EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.