Thomas Coesfeld: Neuer CEO von Bertelsmann – Ein frischer Wind für die Medienwelt!

Die Ernennung von Coesfeld ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung innerhalb des Unternehmens. Rabe wird bis zu Coesfelds Amtsantritt weiterhin als Vorstandsvorsitzender fungieren. Parallel zu dieser Veränderung wird Clement Schwebig, der bisherige Leiter des Westeuropa- und Afrika-Geschäfts bei Warner Bros. Discovery, neuer Chef der RTL Group. Schwebig wird seine neue Position im Mai 2026 antreten und folgt ebenfalls auf Thomas Rabe. Mit dieser Entscheidung wird Schwebig auch Mitglied des Bertelsmann-Vorstands.

Thomas Coesfeld, der Enkel des 2009 verstorbenen Bertelsmann-Gründers Reinhard Mohn, wird zum 1. Januar 2027 neuer Vorstandsvorsitzender des Medienkonzerns Bertelsmann. Er folgt auf Thomas Rabe, der das Unternehmen seit rund sieben Jahren leitet. Coesfeld, erst 35 Jahre alt, steht damit an der Spitze eines der größten Medienunternehmen Europas, zu dem unter anderem die Fernsehsender RTL und Vox sowie zahlreiche weitere Sender und Streamingplattformen in mehreren europäischen Ländern gehören.

Die RTL Group, die vollständig im Besitz von Bertelsmann ist, spielt eine zentrale Rolle im Konzern und erreicht täglich Millionen von Zuschauern. Die Neubesetzungen an der Unternehmensspitze sind Teil einer strategischen Neuausrichtung, die darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens in einem sich schnell verändernden Medienumfeld zu stärken.

Coesfelds Aufstieg in die Unternehmensführung wird als bedeutender Schritt in der Geschichte von Bertelsmann angesehen, da er die nächste Generation der Mohn-Familie repräsentiert. Die Mohn-Dynastie hat das Unternehmen seit seiner Gründung geprägt und wird auch in Zukunft eine entscheidende Rolle in der Unternehmensstrategie spielen. Coesfeld wird voraussichtlich frische Perspektiven und Ideen in die Unternehmensführung einbringen, um Bertelsmann auf die Herausforderungen der digitalen Medienlandschaft vorzubereiten.

Insgesamt zeigt die Neuausrichtung bei Bertelsmann, dass das Unternehmen bestrebt ist, sich an die sich wandelnden Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig seine Traditionen und Werte zu bewahren. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die Weichen für die Zukunft des Unternehmens zu stellen und die Position als einer der führenden Medienkonzerne in Europa zu festigen.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,25EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.