Bargeld bleibt wichtig: Bundesbank startet Initiative für mehr Akzeptanz!

Die Bundesbank hat eine neue Initiative gestartet, um die Akzeptanz von Bargeld in Deutschland zu fördern. Mit speziellen Aufklebern für Ladentüren, die die Botschaften "Klar, auch bar!" und "Einfach.Bargeld." tragen, möchte die Bank Händler dazu ermutigen, Bargeld als Zahlungsmittel sichtbar zu machen. Diese Sticker können ab sofort kostenlos über regionale Handelsverbände bezogen werden. Burkhard Balz, Mitglied des Bundesbankvorstands und Vorsitzender des Nationalen Bargeldforums, betont, dass die Aufkleber den Kunden signalisieren, dass Bargeld in den Geschäften willkommen ist. Neben den textlichen Varianten gibt es auch neutrale Aufkleber ohne Schriftzug, die ebenfalls zur Verfügung stehen.

Trotz eines allgemeinen Trends hin zu digitalen Zahlungsmethoden bleibt Bargeld ein wesentlicher Bestandteil der Zahlungsinfrastruktur in Deutschland. Im Jahr 2023 wurden noch über 50 Prozent der Transaktionen an der Ladenkasse in bar abgewickelt. Balz hebt hervor, dass Bargeld in Krisenzeiten eine wichtige Rolle spielt, da es unabhängig von technischer Infrastruktur, Strom oder Internet genutzt werden kann. Diese Aussage gewinnt an Bedeutung in Anbetracht der jüngsten Krisenübungen des Bargeldforums, bei denen eine durch soziale Medien ausgelöste Bargeldnachfrage sowie der Ausfall von Kredit- und Debitkarten der großen Anbieter Visa und Mastercard simuliert wurden. Die Ergebnisse dieser Übungen zeigten, dass die Kommunikationsstrukturen in Krisensituationen verbessert werden müssen.

Zusätzlich verdeutlichen die Szenarien die Notwendigkeit, Initiativen für ein europäisches digitales Zahlungsmittel, wie den digitalen Euro oder das Projekt Wero, voranzutreiben. Diese Entwicklungen könnten in Zukunft eine Ergänzung zum Bargeld darstellen, während die Bundesbank gleichzeitig die Relevanz des physischen Geldes unterstreicht. Die Aufkleberaktion ist somit nicht nur ein Zeichen für die Unterstützung des Bargelds, sondern auch ein Schritt in Richtung einer ausgewogenen Zahlungslandschaft, die sowohl traditionelle als auch moderne Zahlungsmethoden berücksichtigt.

Insgesamt zeigt die Initiative der Bundesbank, dass trotz der fortschreitenden Digitalisierung der Zahlungsverkehrs Bargeld nach wie vor eine wichtige Rolle spielt und in der Gesellschaft verankert bleibt.

