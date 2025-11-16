Accentro Real Estate AG: Erfolgreiche Restrukturierung und neue Aktionärsstrategie!

Am 14. November 2025 veröffentlichte die Accentro Real Estate AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sich auf die jüngsten Entwicklungen im Aktionärsstruktur und die Umsetzung eines Restrukturierungsplans bezieht. Der Faros Point Credit Opportunities Feeder Fund ICAV aus Dublin informierte die Gesellschaft am 12. November 2025 über die Überschreitung der 10%-Schwelle an Stimmrechten, die am 24. Oktober 2025 erreicht wurde. Faros Point verfolgt mit seiner Investition langfristige strategische Ziele und plant keine weiteren Stimmrechtskäufe. Der Fonds beabsichtigt, den Aufsichtsrat der Accentro Real Estate AG langfristig zu unterstützen und strebt eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat an. Zudem möchte Faros Point die Kapitaleffizienz des Unternehmens fördern, ohne wesentliche Änderungen an der Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik vorzunehmen.

Ebenfalls am 13. November 2025 gab die Accentro Real Estate AG bekannt, dass sie alle Maßnahmen zur Umsetzung ihres Restrukturierungsplans erfolgreich abgeschlossen hat. Dieser Plan wurde am 23. September 2025 vom Amtsgericht Charlottenburg genehmigt und umfasst unter anderem Änderungen der Anleihebedingungen für die Anleihen 2020/2026 und 2021/2029. Der Aufsichtsrat wurde neu besetzt und besteht nun aus Paul Sisak, Dr. Nedim Cen und einem weiteren, noch zu bestellenden Mitglied, voraussichtlich Richard Lewis. Die erfolgreiche Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen soll die Grundlage für eine nachhaltige Stabilität und positive Geschäftsentwicklung der Accentro Real Estate AG schaffen.

Die Accentro Real Estate AG ist als Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland tätig, mit einem Fokus auf Berlin und andere bedeutende mitteldeutsche Städte sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit umfasst den Vertrieb von Wohnungen an private Käufer und Kapitalanleger, den Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren sowie die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands.

Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Gesellschaft bedankt sich bei ihren Gläubigern, Aktionären und Mitarbeitern für die Unterstützung während des Restrukturierungsprozesses und sieht optimistisch in die Zukunft.

Die Accentro Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,38 % und einem Kurs von 110EUR auf Stuttgart (14. November 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.