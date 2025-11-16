AUSTRIACARD: Quartalsbericht zeigt Rückgang, aber Hoffnung auf Wachstum!

Das angepasste EBITDA belief sich auf 36,1 Millionen Euro (13,7 % Marge), was einen Rückgang von 17 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Im dritten Quartal 2025 stieg das angepasste EBITDA jedoch auf 16,8 Millionen Euro (17,0 % Marge), was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Konzerngewinn betrug 9,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 40 % im Vergleich zu 2024 entspricht, jedoch im dritten Quartal 2025 einen Anstieg um 45 % auf 7,4 Millionen Euro verzeichnete.

Am 13. November 2025 veröffentlichte die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ihren Quartalsbericht für das dritte Quartal 2025 sowie die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres. Der Konzernumsatz betrug 262,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Normalisierung des türkischen Marktes für Zahlungskarten und eine vorübergehende Abschwächung der Metallkartenverkäufe an Fintechs in Europa zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen verzeichneten die Bereiche Document Lifecycle Management und Digital Technologies ein solides Umsatzwachstum und bestätigten die Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Der operative Cashflow stieg um 23 % auf 23,2 Millionen Euro, unterstützt durch ein diszipliniertes Cashflow-Management. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf 91,2 Millionen Euro, was einem gesunden Verschuldungsgrad von 1,9x entspricht.

CEO Manolis Kontos betonte, dass das dritte Quartal 2025 eine Rückkehr zum Wachstum für AUSTRIACARD darstellt. Die starke Leistung in den Bereichen Document Lifecycle Management und Digital Technologies half, die durch zyklische und makroökonomische Faktoren verursachten Umsatzbelastungen im Bereich Payment Solutions zu mildern. Kontos äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf die Investitionen in Mitarbeiter und Produkte, die als wesentliche Wachstumstreiber für die kommenden Jahre angesehen werden.

Insgesamt zeigt der Bericht, dass AUSTRIACARD trotz kurzfristiger Herausforderungen gut positioniert ist, um im zweiten Halbjahr 2025 und darüber hinaus signifikante Fortschritte zu erzielen. Die strategischen Initiativen zur Margenverbesserung und zum langfristigen Wachstum scheinen auf einem soliden Kurs zu sein, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 5,20EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.