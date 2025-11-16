Deutscher IT-Champion mit zündet nach starken Zahlen ein Kursfeuerwerk

Das E-Commerce-Segment erzielte ein Umsatzplus von 20 Prozent, getragen von einer starken Nachfrage nach Hardware und IT-Infrastruktur. Hersteller profitierten zudem von Bonuszahlungen und Kickbacks. Im Systemhaus-Segment hingegen verzeichnete Bechtle ein leichtes Minus von 3 Prozent, da der Mittelstand weiterhin zögerlich investiert. Das Geschäft mit öffentlichen Kunden zog an, erreichte aber noch nicht das Vorkrisenniveau.

Der Umsatz der Neckarsulmer stieg um 5 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro – rund 2 Prozent über Markterwartung. Das Vorsteuerergebnis (EBT) legte um 2 Prozent auf 80,5 Millionen Euro zu und übertraf damit ebenfalls die Prognosen. Besonders das internationale Geschäft war mit einem Plus von 17 Prozent ein Wachstumstreiber. Stark liefen dabei die Regionen Benelux, Großbritannien und Spanien.

Trotz zuletzt schwieriger Konjunkturbedingungen in Kernmärkten wie Deutschland und Frankreich sieht CEO Olemotz Chancen auf ein starkes Jahresende. Voraussetzung sei, dass Auftragseingänge zügig in Umsatz umgewandelt werden können, Lieferketten stabil bleiben und die Nachfrage anhält. Zwar müsste Bechtle im Schlussquartal das Vorsteuerergebnis um rund 25 Prozent steigern, um das untere Ende der Jahresziele zu erreichen – unmöglich sei das aber nicht.

"In Q3 ist Bechtle wieder zurückgekehrt auf den Wachstumspfad", schreibt DZ-Analyst Thorsten Reigber, der sein Kursziel auf 49 Euro anhebt und damit rund 20 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Mittelfristig dürfte Bechtle zudem vom geplanten deutschen Infrastrukturpaket profitieren, so der Analyst.

"Get Ready For a Year-End Rally" schreibt Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Um die Untergrenze der Prognose zu erreichen, brauche Bechtle ein starkes viertes Quartal. Historisch lieferten die Schwaben bis zu 38 Prozent des Jahresgewinns im Schlussviertel – und angesichts günstiger Vergleichswerte sowie wahrscheinlicher Budget-Abflüsse der öffentlichen Hand stehen die Chancen laut Jefferies gut.

Für das laufende Jahr 2025 bleibt die Prognose stabil: Bechtle erwartet ein Umsatzwachstum zwischen -3 und +3 Prozent und ein EBT im Korridor von -5 bis +5 Prozent. Um den Konsens zu erreichen, wäre im Schlussquartal ein Gewinnplus von rund 21 Prozent nötig – laut DZ Bank ein realistisches Ziel, falls das starke Momentum anhält.

Im DCF-Modell hebt die DZ Bank ihr Kursziel leicht von 48 auf 49 Euro an und bestätigt die Kaufempfehlung. Mittelfristig dürfte Bechtle zudem vom geplanten deutschen Infrastrukturpaket profitieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,05 % und einem Kurs von 40,20EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.





