Cashflow für Anleger
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,56 %
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +6,16 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Great-West Lifeco ist ein führender Anbieter von Lebensversicherungen und Finanzdienstleistungen mit starker Präsenz in Nordamerika und Europa. Hauptkonkurrenten sind Manulife und Sun Life. Es bietet eine breite Produktpalette und hat eine starke Marktstellung in Kanada.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Great-West Lifeco nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Great-West Lifeco gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+6,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,20 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Great-West Lifeco investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +98,96 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Great-West Lifeco weißt eine Marktkapitalisierung von 35,12 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Great-West Lifeco Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.11.2025
Die Great-West Lifeco Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um 0,00 % auf 38,40€ zulegen. Das sind 0,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|2,44
|+8,93 %
|+4,56 %
|2024
|2,24
|+7,69 %
|+5,03 %
|2023
|2,08
|+6,12 %
|+5,23 %
|2022
|1,960000
|+8,29 %
|+5,80 %
|2021
|1,810000
|0,00 %
|+4,96 %
Warum Great-West Lifeco für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,56 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,16 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,20
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Great-West Lifeco Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,78 %
|1 Monat
|+6,08 %
|3 Monate
|+14,97 %
|1 Jahr
|+16,36 %
Informationen zur Great-West Lifeco Aktie
Es gibt 914 Mio. Great-West Lifeco Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,12 Mrd. € wert.
Great-West Lifeco Aktie jetzt kaufen?
Ob die Great-West Lifeco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Great-West Lifeco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.