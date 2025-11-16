Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,56 %

Great-West Lifeco ist ein führender Anbieter von Lebensversicherungen und Finanzdienstleistungen mit starker Präsenz in Nordamerika und Europa. Hauptkonkurrenten sind Manulife und Sun Life. Es bietet eine breite Produktpalette und hat eine starke Marktstellung in Kanada.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Great-West Lifeco nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Great-West Lifeco gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,20 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Great-West Lifeco investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +98,96 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Great-West Lifeco weißt eine Marktkapitalisierung von 35,12 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.