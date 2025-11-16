Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 46/25

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAd Pepper Media International AktievorwärtsNachrichten zu Ad Pepper Media International
    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 10.11.25 bis 16.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
    		2 524,05 Tsd. 971 Stk.
    HENSOLDT AG
    		1 222,57 Tsd. 2,50 Tsd. Stk.
    PATRIZIA SE
    		1 201,58 Tsd. 27,54 Tsd. Stk.
    Daimler Truck Holding AG
    		1 199,24 Tsd. 5,54 Tsd. Stk.
    Ströer SE & Co. KGaA
    		1 99,60 Tsd. 2,85 Tsd. Stk.
    E.ON SE
    		1 99,38 Tsd. 6,53 Tsd. Stk.
    Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
    		1 81,64 Tsd. 45,11 Tsd. Stk.
    Alzchem Group AG
    		1 74,67 Tsd. 570 Stk.
    Heidelberg Materials AG
    		1 67,29 Tsd. 325 Stk.
    PVA TePla AG
    		2 31,70 Tsd. 1,50 Tsd. Stk.
    Evotec SE
    		1 31,37 Tsd.$ 9,99 Tsd. Stk.
    Schaeffler AG
    		1 29,34 Tsd. 4,36 Tsd. Stk.
    Nagarro SE
    		1 28,14 Tsd. 535 Stk.
    ProCredit Holding AG
    		7 24,67 Tsd. 3,16 Tsd. Stk.
    RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
    		1 16,20 Tsd. 13,50 Tsd. Stk.
    DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft
    		1 15,30 Tsd. 900 Stk.
    UmweltBank Aktiengesellschaft
    		2 1,99 Tsd. 515 Stk.
    Rigsave S.p.A.
    		1 1,79 Tsd. 510 Stk.

    Insiderverkäufe vom 10.11.25 bis 16.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    ad pepper media International N.V.
    		2 1,08 Mio. 400,00 Tsd. Stk.
    audius SE
    		1 121,00 Tsd. 10,00 Tsd. Stk.
    Evotec SE
    		1 110,52 Tsd. 19,99 Tsd. Stk.
    SAP SE
    		1 95,33 Tsd. 437 Stk.



