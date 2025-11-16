Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 46/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 10.11.25 bis 16.11.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|524,05 Tsd.€
|971 Stk.
|1
|222,57 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|201,58 Tsd.€
|27,54 Tsd. Stk.
|1
|199,24 Tsd.€
|5,54 Tsd. Stk.
|1
|99,60 Tsd.€
|2,85 Tsd. Stk.
|1
|99,38 Tsd.€
|6,53 Tsd. Stk.
|1
|81,64 Tsd.€
|45,11 Tsd. Stk.
|1
|74,67 Tsd.€
|570 Stk.
|1
|67,29 Tsd.€
|325 Stk.
|2
|31,70 Tsd.€
|1,50 Tsd. Stk.
|1
|31,37 Tsd.$
|9,99 Tsd. Stk.
|1
|29,34 Tsd.€
|4,36 Tsd. Stk.
|1
|28,14 Tsd.€
|535 Stk.
|7
|24,67 Tsd.€
|3,16 Tsd. Stk.
|1
|16,20 Tsd.€
|13,50 Tsd. Stk.
|1
|15,30 Tsd.€
|900 Stk.
|2
|1,99 Tsd.€
|515 Stk.
|1
|1,79 Tsd.€
|510 Stk.
Insiderverkäufe vom 10.11.25 bis 16.11.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|1,08 Mio.€
|400,00 Tsd. Stk.
|1
|121,00 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|110,52 Tsd.€
|19,99 Tsd. Stk.
|1
|95,33 Tsd.€
|437 Stk.
Ad Pepper Media International
Wochenperformance: +4,20 %
Platz 1
Münchener Rück
Wochenperformance: +2,86 %
Platz 2
HENSOLDT
Wochenperformance: -0,88 %
Platz 3
PATRIZIA
Wochenperformance: +1,52 %
Platz 4
Daimler Truck Holding
Wochenperformance: +3,25 %
Platz 5
audius
Wochenperformance: -2,48 %
Platz 6
Evotec
Wochenperformance: -9,66 %
Platz 7
Stroeer
Wochenperformance: -2,92 %
Platz 8
E.ON
Wochenperformance: -5,87 %
Platz 9
SAP
Wochenperformance: -2,73 %
Platz 10
Heidelberger Druckmaschinen
Wochenperformance: +11,23 %
Platz 11
Alzchem Group
Wochenperformance: -6,07 %
Platz 12
Heidelberg Materials
Wochenperformance: +6,89 %
Platz 13
PVA TePla
Wochenperformance: -13,81 %
Platz 14
Evotec
Wochenperformance: -7,97 %
Platz 15
Schaeffler
Wochenperformance: -3,89 %
Platz 16
Nagarro
Wochenperformance: +10,06 %
Platz 17
ProCredit Holding & Co.KGaA
Wochenperformance: +0,26 %
Platz 18
RCM Beteiligungs
Wochenperformance: -3,17 %
Platz 19
DLB-Anlageservice
Wochenperformance: -10,59 %
Platz 20
UmweltBank
Wochenperformance: +4,95 %
Platz 21
Rigsave
Wochenperformance: -3,87 %
Platz 22
