    Alphabet – mit Warren Buffett zum Rekord

    Alphabet hat den nächsten Schub gezündet – und wir waren rechtzeitig positioniert: Mit dem Call-Optionsschein JB9B8J auf die Alphabet-Aktie erzielten wir +502,27 %. Rückenwind kam nicht nur aus dem Unternehmen selbst, sondern auch von außen: Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway stiegen jüngst mit rund 4,3 Mrd. US-$ bei Alphabet ein – ein starkes Vertrauenssignal genau zum richtigen Zeitpunkt. Parallel reduzierte Berkshire seine Apple-Position weiter. Für uns war das die Bestätigung, die bestehende Stärke bei Alphabet im Börsendienst offensiv zu spielen. 

    Operativ lieferte Alphabet ein Rekordquartal: Umsatz 102,3 Mrd. US-$, breit getragen von Suche, YouTube und Cloud. YouTube überschritt erstmals die Marke von ~10,3 Mrd. US-$ Werbeumsatz im Quartal, während Google Cloud mit zweistelligen Zuwächsen und steigender Profitabilität punktete. Genau diese Mischung aus Reichweite, Abo-/Werbeerlösen und dem stark wachsenden Cloud-Geschäft hat den Trend beschleunigt – und unserem Hebel den Ausschlag gegeben. 

    Zugleich treibt Alphabet die KI-Plattform Gemini mit hoher Geschwindigkeit voran – vom Modell-Update bis zur breiten Integration in Produkte und die Entwickler-Ökosysteme. Das sorgt für Fantasie über das Tagesgeschäft hinaus und stützt die Story in die kommenden Quartale. Genau in dieses Zusammenspiel aus Zahlenkraft und KI-Tempo haben wir mit JB9B8J hineingetradet – konsequent vorbereitet, sauber umgesetzt, eng begleitet. 

    Wer solche Impulse früh nutzen will, ist in unserem Börsendienst richtig. Wir verdichten die wichtigsten Signale – von Buffetts Schachzug bis zu Alphabets Produkt- und Zahlennews – zu klaren Einstiegs- und Ausstiegsmarken und bleiben während der Bewegung nah am Markt. So wird aus einer Meldung ein Plan – und aus einer Idee ein Ergebnis wie bei JB9B8J mit +502,27 %.





    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Verfasst von Daniel Saurenz
