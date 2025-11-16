    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Markus Schreiber ist neuer Landesvorsitzender des ASB Hamburg (FOTO)

    Hamburg (ots) - Der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg hat gewählt: Auf der
    Landesausschusssitzung am 15. November 2025 wurde Markus Schreiber ,
    Bezirksamtsleiter a.D., zum neuen Landesvorsitzenden des ASB Hamburg gewählt.

    "Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen, das mir die Delegierten
    entgegengebracht haben", so Markus Schreiber. "Der ASB steht wie kaum eine
    andere Organisation für gelebte Solidarität, gesellschaftlichen Zusammenhalt und
    tatkräftige Hilfe. Mein großer Respekt gilt den rund 1.600 hauptamtlichen und
    800 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich täglich mit großem Engagement für
    die Menschen in unserer Region einsetzen. Die Arbeit des ASB Hamburg ist dabei
    so beeindruckend wie vielfältig. Ich möchte dazu beitragen, diese Arbeit
    sichtbarer zu machen und die Werte des ASB in Hamburg weiter zu stärken."

    Markus Schreiber war zehn Jahre Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, danach zehn
    Jahre Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und dort Fachsprecher für
    öffentliche Unternehmen sowie Mitglied des Haushaltsausschusses. Darüber hinaus
    engagiert er sich in zahlreichen Gremien und Vereinen - unter anderem als
    Co-Vorsitzender der SPD AG60Plus Hamburg, Vorsitzender des Bürgervereins zu St.
    Georg von 1880 e.V. und der IG Steindamm e.V. sowie als Mitglied des Kuratoriums
    der Stiftung Gast- und Krankenhaus von 1248 und des Vorstandes der Stiftung
    "Rettet die Deichstraße".

    Neben dem Landesvorsitzenden wurden zwei neue Mitglieder in den Landesvorstand
    gewählt:

    - Dorothee Martin , langjährige Bürgerschafts- und Bundestagsabgeordnete mit
    Schwerpunkten in den Bereichen Verkehrs-, Stadtentwicklungs- und Innenpolitik,
    bringt ihre umfangreiche politische Erfahrung, ihre Vernetzung und ihr
    Engagement für soziale Themen in die Arbeit des ASB Hamburg ein. Mit ihrem
    Fokus auf sozial gerechter Mobilität und gesellschaftlicher Teilhabe möchte
    sie Impulse für eine nachhaltige Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur
    in Hamburg setzen.
    - Inga Schulze , Gesundheits- und Sozialmanagerin sowie studierte
    Kommunikationswirtin, ergänzt das Gremium mit ihrem breiten Erfahrungsschatz
    aus Sozial- und Projektarbeit. Nach vielen Jahren in der Eventbranche kam sie
    2015 erstmals mit dem ASB Hamburg in Kontakt. Bis 2019 war sie
    Einrichtungsleiterin in der Erstaufnahmeeinrichtung Schmiedekoppel. Heute ist
    sie als Leitung Sozialkontor Buchholz tätig und setzt sich dort mit großer
    Leidenschaft für die Teilhabe und Lebensqualität von Menschen mit geistiger
    und seelischer Beeinträchtigung ein.

    Martin Schäfer , der dem Landesvorstand viele Jahre angehörte, scheidet auf
    eigenen Wunsch aus. Der ASB Hamburg dankt ihm herzlich für sein großes
    Engagement und seine wertvolle Arbeit im Verband.

    Zum aktuellen Landesvorstand des ASB Hamburg gehören damit:

    - Markus Schreiber (Landesvorsitzender)
    - Detlef Hapke (stellvertretender Landesvorsitzender)
    - Gerd Prüfer (stellvertretender Landesvorsitzender)
    - Jens Burgemeister
    - Dalia Majert (auf dem Foto nicht abgebildet)
    - Dorothee Martin
    - Inga Schulze

    "Mit sieben Mitgliedern ist der ASB Landesvorstand nun vollständig besetzt und
    bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen mit",
    sagt Bettina Spechtmeyer-Högel , Geschäftsführerin des ASB Hamburg. "Diese
    Vielfalt ist unsere Stärke - sie spiegelt die Bandbreite unserer Aufgaben in den
    Bereichen Pflege, Kinder und Jugend, Rettungsdienst sowie soziale Teilhabe
    wider. Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft und wollen den ASB
    Hamburg weiterhin als verlässlichen, menschlichen und modernen Partner in der
    Stadtgesellschaft gestalten."

    Pressekontakt:

    Petra Witt
    Presse und Öffentlichkeitsarbeit
    Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hamburg e.V.
    Heidenkampsweg 81
    20097 Hamburg
    Tel.: +49 40 83398 128
    Mobil: + 49 162 2958215
    Mail: mailto:petra.witt@asb-hamburg.de
    http://www.asb-hamburg.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114456/6159273
    OTS: ASB Hamburg




