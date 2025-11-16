Markus Schreiber ist neuer Landesvorsitzender des ASB Hamburg (FOTO)
Hamburg (ots) - Der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg hat gewählt: Auf der
Landesausschusssitzung am 15. November 2025 wurde Markus Schreiber ,
Bezirksamtsleiter a.D., zum neuen Landesvorsitzenden des ASB Hamburg gewählt.
"Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen, das mir die Delegierten
entgegengebracht haben", so Markus Schreiber. "Der ASB steht wie kaum eine
andere Organisation für gelebte Solidarität, gesellschaftlichen Zusammenhalt und
tatkräftige Hilfe. Mein großer Respekt gilt den rund 1.600 hauptamtlichen und
800 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich täglich mit großem Engagement für
die Menschen in unserer Region einsetzen. Die Arbeit des ASB Hamburg ist dabei
so beeindruckend wie vielfältig. Ich möchte dazu beitragen, diese Arbeit
sichtbarer zu machen und die Werte des ASB in Hamburg weiter zu stärken."
Landesausschusssitzung am 15. November 2025 wurde Markus Schreiber ,
Bezirksamtsleiter a.D., zum neuen Landesvorsitzenden des ASB Hamburg gewählt.
"Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen, das mir die Delegierten
entgegengebracht haben", so Markus Schreiber. "Der ASB steht wie kaum eine
andere Organisation für gelebte Solidarität, gesellschaftlichen Zusammenhalt und
tatkräftige Hilfe. Mein großer Respekt gilt den rund 1.600 hauptamtlichen und
800 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich täglich mit großem Engagement für
die Menschen in unserer Region einsetzen. Die Arbeit des ASB Hamburg ist dabei
so beeindruckend wie vielfältig. Ich möchte dazu beitragen, diese Arbeit
sichtbarer zu machen und die Werte des ASB in Hamburg weiter zu stärken."
Markus Schreiber war zehn Jahre Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, danach zehn
Jahre Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und dort Fachsprecher für
öffentliche Unternehmen sowie Mitglied des Haushaltsausschusses. Darüber hinaus
engagiert er sich in zahlreichen Gremien und Vereinen - unter anderem als
Co-Vorsitzender der SPD AG60Plus Hamburg, Vorsitzender des Bürgervereins zu St.
Georg von 1880 e.V. und der IG Steindamm e.V. sowie als Mitglied des Kuratoriums
der Stiftung Gast- und Krankenhaus von 1248 und des Vorstandes der Stiftung
"Rettet die Deichstraße".
Neben dem Landesvorsitzenden wurden zwei neue Mitglieder in den Landesvorstand
gewählt:
- Dorothee Martin , langjährige Bürgerschafts- und Bundestagsabgeordnete mit
Schwerpunkten in den Bereichen Verkehrs-, Stadtentwicklungs- und Innenpolitik,
bringt ihre umfangreiche politische Erfahrung, ihre Vernetzung und ihr
Engagement für soziale Themen in die Arbeit des ASB Hamburg ein. Mit ihrem
Fokus auf sozial gerechter Mobilität und gesellschaftlicher Teilhabe möchte
sie Impulse für eine nachhaltige Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur
in Hamburg setzen.
- Inga Schulze , Gesundheits- und Sozialmanagerin sowie studierte
Kommunikationswirtin, ergänzt das Gremium mit ihrem breiten Erfahrungsschatz
aus Sozial- und Projektarbeit. Nach vielen Jahren in der Eventbranche kam sie
2015 erstmals mit dem ASB Hamburg in Kontakt. Bis 2019 war sie
Einrichtungsleiterin in der Erstaufnahmeeinrichtung Schmiedekoppel. Heute ist
sie als Leitung Sozialkontor Buchholz tätig und setzt sich dort mit großer
Leidenschaft für die Teilhabe und Lebensqualität von Menschen mit geistiger
und seelischer Beeinträchtigung ein.
Martin Schäfer , der dem Landesvorstand viele Jahre angehörte, scheidet auf
eigenen Wunsch aus. Der ASB Hamburg dankt ihm herzlich für sein großes
Engagement und seine wertvolle Arbeit im Verband.
Zum aktuellen Landesvorstand des ASB Hamburg gehören damit:
- Markus Schreiber (Landesvorsitzender)
- Detlef Hapke (stellvertretender Landesvorsitzender)
- Gerd Prüfer (stellvertretender Landesvorsitzender)
- Jens Burgemeister
- Dalia Majert (auf dem Foto nicht abgebildet)
- Dorothee Martin
- Inga Schulze
"Mit sieben Mitgliedern ist der ASB Landesvorstand nun vollständig besetzt und
bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen mit",
sagt Bettina Spechtmeyer-Högel , Geschäftsführerin des ASB Hamburg. "Diese
Vielfalt ist unsere Stärke - sie spiegelt die Bandbreite unserer Aufgaben in den
Bereichen Pflege, Kinder und Jugend, Rettungsdienst sowie soziale Teilhabe
wider. Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft und wollen den ASB
Hamburg weiterhin als verlässlichen, menschlichen und modernen Partner in der
Stadtgesellschaft gestalten."
Pressekontakt:
Petra Witt
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hamburg e.V.
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Tel.: +49 40 83398 128
Mobil: + 49 162 2958215
Mail: mailto:petra.witt@asb-hamburg.de
http://www.asb-hamburg.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114456/6159273
OTS: ASB Hamburg
Jahre Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und dort Fachsprecher für
öffentliche Unternehmen sowie Mitglied des Haushaltsausschusses. Darüber hinaus
engagiert er sich in zahlreichen Gremien und Vereinen - unter anderem als
Co-Vorsitzender der SPD AG60Plus Hamburg, Vorsitzender des Bürgervereins zu St.
Georg von 1880 e.V. und der IG Steindamm e.V. sowie als Mitglied des Kuratoriums
der Stiftung Gast- und Krankenhaus von 1248 und des Vorstandes der Stiftung
"Rettet die Deichstraße".
Neben dem Landesvorsitzenden wurden zwei neue Mitglieder in den Landesvorstand
gewählt:
- Dorothee Martin , langjährige Bürgerschafts- und Bundestagsabgeordnete mit
Schwerpunkten in den Bereichen Verkehrs-, Stadtentwicklungs- und Innenpolitik,
bringt ihre umfangreiche politische Erfahrung, ihre Vernetzung und ihr
Engagement für soziale Themen in die Arbeit des ASB Hamburg ein. Mit ihrem
Fokus auf sozial gerechter Mobilität und gesellschaftlicher Teilhabe möchte
sie Impulse für eine nachhaltige Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur
in Hamburg setzen.
- Inga Schulze , Gesundheits- und Sozialmanagerin sowie studierte
Kommunikationswirtin, ergänzt das Gremium mit ihrem breiten Erfahrungsschatz
aus Sozial- und Projektarbeit. Nach vielen Jahren in der Eventbranche kam sie
2015 erstmals mit dem ASB Hamburg in Kontakt. Bis 2019 war sie
Einrichtungsleiterin in der Erstaufnahmeeinrichtung Schmiedekoppel. Heute ist
sie als Leitung Sozialkontor Buchholz tätig und setzt sich dort mit großer
Leidenschaft für die Teilhabe und Lebensqualität von Menschen mit geistiger
und seelischer Beeinträchtigung ein.
Martin Schäfer , der dem Landesvorstand viele Jahre angehörte, scheidet auf
eigenen Wunsch aus. Der ASB Hamburg dankt ihm herzlich für sein großes
Engagement und seine wertvolle Arbeit im Verband.
Zum aktuellen Landesvorstand des ASB Hamburg gehören damit:
- Markus Schreiber (Landesvorsitzender)
- Detlef Hapke (stellvertretender Landesvorsitzender)
- Gerd Prüfer (stellvertretender Landesvorsitzender)
- Jens Burgemeister
- Dalia Majert (auf dem Foto nicht abgebildet)
- Dorothee Martin
- Inga Schulze
"Mit sieben Mitgliedern ist der ASB Landesvorstand nun vollständig besetzt und
bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen mit",
sagt Bettina Spechtmeyer-Högel , Geschäftsführerin des ASB Hamburg. "Diese
Vielfalt ist unsere Stärke - sie spiegelt die Bandbreite unserer Aufgaben in den
Bereichen Pflege, Kinder und Jugend, Rettungsdienst sowie soziale Teilhabe
wider. Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft und wollen den ASB
Hamburg weiterhin als verlässlichen, menschlichen und modernen Partner in der
Stadtgesellschaft gestalten."
Pressekontakt:
Petra Witt
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hamburg e.V.
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Tel.: +49 40 83398 128
Mobil: + 49 162 2958215
Mail: mailto:petra.witt@asb-hamburg.de
http://www.asb-hamburg.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114456/6159273
OTS: ASB Hamburg
Autor folgen