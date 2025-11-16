Markus Schreiber ist neuer Landesvorsitzender des ASB Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg hat gewählt: Auf der

Landesausschusssitzung am 15. November 2025 wurde Markus Schreiber ,

Bezirksamtsleiter a.D., zum neuen Landesvorsitzenden des ASB Hamburg gewählt.



"Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen, das mir die Delegierten

entgegengebracht haben", so Markus Schreiber. "Der ASB steht wie kaum eine

andere Organisation für gelebte Solidarität, gesellschaftlichen Zusammenhalt und

tatkräftige Hilfe. Mein großer Respekt gilt den rund 1.600 hauptamtlichen und

800 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich täglich mit großem Engagement für

die Menschen in unserer Region einsetzen. Die Arbeit des ASB Hamburg ist dabei

so beeindruckend wie vielfältig. Ich möchte dazu beitragen, diese Arbeit

sichtbarer zu machen und die Werte des ASB in Hamburg weiter zu stärken."





Markus Schreiber war zehn Jahre Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, danach zehn

Jahre Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und dort Fachsprecher für

öffentliche Unternehmen sowie Mitglied des Haushaltsausschusses. Darüber hinaus

engagiert er sich in zahlreichen Gremien und Vereinen - unter anderem als

Co-Vorsitzender der SPD AG60Plus Hamburg, Vorsitzender des Bürgervereins zu St.

Georg von 1880 e.V. und der IG Steindamm e.V. sowie als Mitglied des Kuratoriums

der Stiftung Gast- und Krankenhaus von 1248 und des Vorstandes der Stiftung

"Rettet die Deichstraße".



Neben dem Landesvorsitzenden wurden zwei neue Mitglieder in den Landesvorstand

gewählt:



- Dorothee Martin , langjährige Bürgerschafts- und Bundestagsabgeordnete mit

Schwerpunkten in den Bereichen Verkehrs-, Stadtentwicklungs- und Innenpolitik,

bringt ihre umfangreiche politische Erfahrung, ihre Vernetzung und ihr

Engagement für soziale Themen in die Arbeit des ASB Hamburg ein. Mit ihrem

Fokus auf sozial gerechter Mobilität und gesellschaftlicher Teilhabe möchte

sie Impulse für eine nachhaltige Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur

in Hamburg setzen.

- Inga Schulze , Gesundheits- und Sozialmanagerin sowie studierte

Kommunikationswirtin, ergänzt das Gremium mit ihrem breiten Erfahrungsschatz

aus Sozial- und Projektarbeit. Nach vielen Jahren in der Eventbranche kam sie

2015 erstmals mit dem ASB Hamburg in Kontakt. Bis 2019 war sie

Einrichtungsleiterin in der Erstaufnahmeeinrichtung Schmiedekoppel. Heute ist

sie als Leitung Sozialkontor Buchholz tätig und setzt sich dort mit großer

Leidenschaft für die Teilhabe und Lebensqualität von Menschen mit geistiger

und seelischer Beeinträchtigung ein.



Martin Schäfer , der dem Landesvorstand viele Jahre angehörte, scheidet auf

eigenen Wunsch aus. Der ASB Hamburg dankt ihm herzlich für sein großes

Engagement und seine wertvolle Arbeit im Verband.



Zum aktuellen Landesvorstand des ASB Hamburg gehören damit:



- Markus Schreiber (Landesvorsitzender)

- Detlef Hapke (stellvertretender Landesvorsitzender)

- Gerd Prüfer (stellvertretender Landesvorsitzender)

- Jens Burgemeister

- Dalia Majert (auf dem Foto nicht abgebildet)

- Dorothee Martin

- Inga Schulze



"Mit sieben Mitgliedern ist der ASB Landesvorstand nun vollständig besetzt und

bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen mit",

sagt Bettina Spechtmeyer-Högel , Geschäftsführerin des ASB Hamburg. "Diese

Vielfalt ist unsere Stärke - sie spiegelt die Bandbreite unserer Aufgaben in den

Bereichen Pflege, Kinder und Jugend, Rettungsdienst sowie soziale Teilhabe

wider. Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft und wollen den ASB

Hamburg weiterhin als verlässlichen, menschlichen und modernen Partner in der

Stadtgesellschaft gestalten."



