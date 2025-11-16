KI und Robotik sind die Innovationstreiber im Gesundheitsbereich

Düsseldorf (ots) - Ab Montag wird das Düsseldorfer Messegelände wieder zum

Zentrum der weltweiten Gesundheitswirtschaft: Vom 17. bis 20. November

präsentieren die internationalen Leitmessen MEDICA 2025 (https://www.medica.de)

und COMPAMED 2025 (https://www.compamed.de) Innovationen für Klinik, Praxis und

den Zulieferbereich der Medizintechnikindustrie. Mehr als 5.300 Aussteller aus

70 Nationen erwarten das Fachpublikum und geben mit neuesten Produkten, Services

und Entwicklungen einen Ausblick auf die Gesundheitsversorgung von morgen.



Vor ihrem Messerundgang spricht Bundesgesundheitsministerin Nina Warken

gemeinsam mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zum Auftakt beim 48.

Deutschen Krankenhaustag (in Messehalle 10). Die Diskussionen drehen sich um die

nächsten Schritte der Krankenhausreform und deren Chancen für die Modernisierung

der Kliniken - insbesondere auch durch Investitionen in die Digitalisierung und

Vernetzung der Versorgungsstrukturen.





Am Dienstag wird EU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi die MEDICA besuchen und

sich u. a. mit CEOs aus der Medizintechnikindustrie zum Austausch im Rahmen

eines gemeinsamen Mittagessens treffen. Für Mittwoch hat sich Tim Walz,

Gouverneur des US-Bundestaates Minnesota (US-Vize-Präsidentschaftskandidat 2024)

angekündigt, was die internationale Strahlkraft der MEDICA besonders auch in den

USA unterstreicht.



Ein inhaltlicher Schwerpunkt der MEDICA 2025 liegt im Hinblick auf die

Ausstellerneuheiten und das Bühnenprogramm der begleitenden Konferenzen und

Foren auf Robotik und Automatisierung sowie Künstlicher Intelligenz. Zahlreiche

Anwendungen - etwa für die robotergestützte Chirurgie oder die Laborlogistik -

werden vorgestellt. Die zum Messestart von der Messe Düsseldorf gemeinsam mit

dem Industrieverband SPECTARIS veröffentlichte Studie "Robotics in Healthcare"

(https://www.medica.de/de/hot-topics/robotik_automatisierung#4) gibt dazu

zusätzliche Einblicke und zeigt Marktpotenziale auf.



Mit dem `Hospital of the Future´ (in Halle 10), dem neu gestalteten MEDICA

INNOVATION FORUM (https://www.medica.de/mif1) , international besetzten

Start-up-Wettbewerben, der `Wearables Technologies Show´ und dem MEDICA START-UP

PARK (https://www.medica.de/msup1) (rund 80 Start-ups bedeuten hier eine neue

Rekordbeteiligung) in Halle 12 wird "Future Health Tech" in den Mittelpunkt

gerückt. Start-ups wie HeartHero (robuster Defibrillator mit Appanbindung),

Bottneuro (neurotherapeutischer Hightech-3D-Helm) oder Healex (digitale

Plattform für das automatisierte, zeitsparende Management klinischer Studien

inklusive ihrer Abrechnung) zeigen zukunftsweisende Lösungen.



Parallel zur MEDICA demonstriert die COMPAMED in den Hallen 8a und 8b die

Kompetenz des Zulieferbereichs der Medizintechnikindustrie mit Innovationen in

Schlüsseltechnologien wie Mikro- und Werkstofftechnik sowie IT-Lösungen für die

Medizintechnik.



MEDICA und COMPAMED richten sich ausschließlich an Fachpublikum. Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.



Informationen online: https://www.medica.de / https://www.compamed.de .



Direkt-Link dieser Meldung (inkl. Text- und Fotodownload):

https://www.medica.de/pm09d_kickoff_2025 .



