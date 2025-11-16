    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    MEDICA 2025 und COMPAMED 2025 starten in Düsseldorf

    KI und Robotik sind die Innovationstreiber im Gesundheitsbereich

    Düsseldorf (ots) - Ab Montag wird das Düsseldorfer Messegelände wieder zum
    Zentrum der weltweiten Gesundheitswirtschaft: Vom 17. bis 20. November
    präsentieren die internationalen Leitmessen MEDICA 2025 (https://www.medica.de)
    und COMPAMED 2025 (https://www.compamed.de) Innovationen für Klinik, Praxis und
    den Zulieferbereich der Medizintechnikindustrie. Mehr als 5.300 Aussteller aus
    70 Nationen erwarten das Fachpublikum und geben mit neuesten Produkten, Services
    und Entwicklungen einen Ausblick auf die Gesundheitsversorgung von morgen.

    Vor ihrem Messerundgang spricht Bundesgesundheitsministerin Nina Warken
    gemeinsam mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zum Auftakt beim 48.
    Deutschen Krankenhaustag (in Messehalle 10). Die Diskussionen drehen sich um die
    nächsten Schritte der Krankenhausreform und deren Chancen für die Modernisierung
    der Kliniken - insbesondere auch durch Investitionen in die Digitalisierung und
    Vernetzung der Versorgungsstrukturen.

    Am Dienstag wird EU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi die MEDICA besuchen und
    sich u. a. mit CEOs aus der Medizintechnikindustrie zum Austausch im Rahmen
    eines gemeinsamen Mittagessens treffen. Für Mittwoch hat sich Tim Walz,
    Gouverneur des US-Bundestaates Minnesota (US-Vize-Präsidentschaftskandidat 2024)
    angekündigt, was die internationale Strahlkraft der MEDICA besonders auch in den
    USA unterstreicht.

    Ein inhaltlicher Schwerpunkt der MEDICA 2025 liegt im Hinblick auf die
    Ausstellerneuheiten und das Bühnenprogramm der begleitenden Konferenzen und
    Foren auf Robotik und Automatisierung sowie Künstlicher Intelligenz. Zahlreiche
    Anwendungen - etwa für die robotergestützte Chirurgie oder die Laborlogistik -
    werden vorgestellt. Die zum Messestart von der Messe Düsseldorf gemeinsam mit
    dem Industrieverband SPECTARIS veröffentlichte Studie "Robotics in Healthcare"
    (https://www.medica.de/de/hot-topics/robotik_automatisierung#4) gibt dazu
    zusätzliche Einblicke und zeigt Marktpotenziale auf.

    Mit dem `Hospital of the Future´ (in Halle 10), dem neu gestalteten MEDICA
    INNOVATION FORUM (https://www.medica.de/mif1) , international besetzten
    Start-up-Wettbewerben, der `Wearables Technologies Show´ und dem MEDICA START-UP
    PARK (https://www.medica.de/msup1) (rund 80 Start-ups bedeuten hier eine neue
    Rekordbeteiligung) in Halle 12 wird "Future Health Tech" in den Mittelpunkt
    gerückt. Start-ups wie HeartHero (robuster Defibrillator mit Appanbindung),
    Bottneuro (neurotherapeutischer Hightech-3D-Helm) oder Healex (digitale
    Plattform für das automatisierte, zeitsparende Management klinischer Studien
    inklusive ihrer Abrechnung) zeigen zukunftsweisende Lösungen.

    Parallel zur MEDICA demonstriert die COMPAMED in den Hallen 8a und 8b die
    Kompetenz des Zulieferbereichs der Medizintechnikindustrie mit Innovationen in
    Schlüsseltechnologien wie Mikro- und Werkstofftechnik sowie IT-Lösungen für die
    Medizintechnik.

    MEDICA und COMPAMED richten sich ausschließlich an Fachpublikum. Öffnungszeiten:
    Montag bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

    Informationen online: https://www.medica.de / https://www.compamed.de .

