Litauens wachsendes Raumfahrt-Ökosystem auf der Space Tech Expo Europe 2025 entdecken (FOTO)

Hamburg (ots) - Litauen wird seine Fähigkeiten im Bereich der

Raumfahrttechnologie auf der internationalen Bühne auf der Space Tech Expo

Europe unter Beweis stellen, der wichtigsten Konferenz für Raumfahrtfachleute

auf dem gesamten Kontinent, die vom 18. bis 20. November 2025 in Bremen

stattfindet. Das Land lädt ein globales Publikum an seinen nationalen Stand ein

und präsentiert sein lebendiges und schnell wachsendes Raumfahrt-Ökosystem. Der

Stand wird von SpaceHub LT unterstützt, der spezialisierten Industrieabteilung

der Innovation Agency Lithuania.



Macht sich in der Branche einen Namen





Der litauische Raumfahrtsektor verzeichnet ein stetiges Wachstum, das von etwasmehr als 26 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 34,5 Millionen Euro im Jahr 2023 undetwa 35 Millionen Euro im Jahr 2024 gestiegen ist. Die Raumfahrtindustrie desLandes umfasst derzeit über 40 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungenund hat mehr als 50 Verträge mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA imWert von rund 8 Millionen Euro abgeschlossen. Bemerkenswert ist, dass etwa zweiDrittel dieser Verträge in den Jahren 2024 und 2025 unterzeichnet wurden, waseinen deutlichen Anstieg gegenüber nur vier Verträgen in den Jahren 2021 und2022 darstellt."Vom Start der ersten CubeSats im Jahr 2014 bis hin zu einem beträchtlichenVolumen an ESA-Aufträgen hat sich Litauen schnell zu einem zuverlässigen Partnerfür die europäische Raumfahrtindustrie entwickelt. Unsere Präsenz auf der SpaceTech Expo Europe mit einem eigenen Stand ist ein klares Signal: Wir sind bereit,unsere Kooperationen zu skalieren und innovative Lösungen für die globaleLieferkette beizutragen", sagt Egle Elena Sataite, Leiterin des Space Hub LT beider Innovation Agency Lithuania, einer gemeinnützigen Organisation, die demlitauischen Ministerium für Wirtschaft und Innovation untersteht.Vom Recycling bis zu ErnährungslösungenDer nationale litauische Stand wird eine Delegation von acht innovativenUnternehmen und Forschungseinrichtungen beherbergen, die ein vielfältigesSpektrum des High-Tech-Know-hows des Landes repräsentieren. Einer derTeilnehmer, Delta Biosciences , wurde von der NASA und ihren Partnernausgewählt, um am renommierten Space-H-Programm teilzunehmen, das sich auf dieFörderung von Innovationen in der Raumfahrtmedizin konzentriert. InZusammenarbeit mit deutschen Forschungseinrichtungen und der Raumfahrt will dasUnternehmen strahlenprotektive Medikamente entwickeln, die Astronauten beiLangzeitmissionen schützen und auch in der Strahlentherapie von Krebspatienteneingesetzt werden können.Erwähnenswert ist ein weiteres Projekt von Delta in Zusammenarbeit mit der