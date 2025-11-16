    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelta Air Lines (DE) AktievorwärtsNachrichten zu Delta Air Lines (DE)
    Litauens wachsendes Raumfahrt-Ökosystem auf der Space Tech Expo Europe 2025 entdecken (FOTO)

    Hamburg (ots) - Litauen wird seine Fähigkeiten im Bereich der
    Raumfahrttechnologie auf der internationalen Bühne auf der Space Tech Expo
    Europe unter Beweis stellen, der wichtigsten Konferenz für Raumfahrtfachleute
    auf dem gesamten Kontinent, die vom 18. bis 20. November 2025 in Bremen
    stattfindet. Das Land lädt ein globales Publikum an seinen nationalen Stand ein
    und präsentiert sein lebendiges und schnell wachsendes Raumfahrt-Ökosystem. Der
    Stand wird von SpaceHub LT unterstützt, der spezialisierten Industrieabteilung
    der Innovation Agency Lithuania.

    Macht sich in der Branche einen Namen

    Der litauische Raumfahrtsektor verzeichnet ein stetiges Wachstum, das von etwas
    mehr als 26 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 34,5 Millionen Euro im Jahr 2023 und
    etwa 35 Millionen Euro im Jahr 2024 gestiegen ist. Die Raumfahrtindustrie des
    Landes umfasst derzeit über 40 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen
    und hat mehr als 50 Verträge mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA im
    Wert von rund 8 Millionen Euro abgeschlossen. Bemerkenswert ist, dass etwa zwei
    Drittel dieser Verträge in den Jahren 2024 und 2025 unterzeichnet wurden, was
    einen deutlichen Anstieg gegenüber nur vier Verträgen in den Jahren 2021 und
    2022 darstellt.

    "Vom Start der ersten CubeSats im Jahr 2014 bis hin zu einem beträchtlichen
    Volumen an ESA-Aufträgen hat sich Litauen schnell zu einem zuverlässigen Partner
    für die europäische Raumfahrtindustrie entwickelt. Unsere Präsenz auf der Space
    Tech Expo Europe mit einem eigenen Stand ist ein klares Signal: Wir sind bereit,
    unsere Kooperationen zu skalieren und innovative Lösungen für die globale
    Lieferkette beizutragen", sagt Egle Elena Sataite, Leiterin des Space Hub LT bei
    der Innovation Agency Lithuania, einer gemeinnützigen Organisation, die dem
    litauischen Ministerium für Wirtschaft und Innovation untersteht.

    Vom Recycling bis zu Ernährungslösungen

    Der nationale litauische Stand wird eine Delegation von acht innovativen
    Unternehmen und Forschungseinrichtungen beherbergen, die ein vielfältiges
    Spektrum des High-Tech-Know-hows des Landes repräsentieren. Einer der
    Teilnehmer, Delta Biosciences , wurde von der NASA und ihren Partnern
    ausgewählt, um am renommierten Space-H-Programm teilzunehmen, das sich auf die
    Förderung von Innovationen in der Raumfahrtmedizin konzentriert. In
    Zusammenarbeit mit deutschen Forschungseinrichtungen und der Raumfahrt will das
    Unternehmen strahlenprotektive Medikamente entwickeln, die Astronauten bei
    Langzeitmissionen schützen und auch in der Strahlentherapie von Krebspatienten
    eingesetzt werden können.

    Erwähnenswert ist ein weiteres Projekt von Delta in Zusammenarbeit mit der
