Litauens wachsendes Raumfahrt-Ökosystem auf der Space Tech Expo Europe 2025 entdecken (FOTO)
Hamburg (ots) - Litauen wird seine Fähigkeiten im Bereich der
Raumfahrttechnologie auf der internationalen Bühne auf der Space Tech Expo
Europe unter Beweis stellen, der wichtigsten Konferenz für Raumfahrtfachleute
auf dem gesamten Kontinent, die vom 18. bis 20. November 2025 in Bremen
stattfindet. Das Land lädt ein globales Publikum an seinen nationalen Stand ein
und präsentiert sein lebendiges und schnell wachsendes Raumfahrt-Ökosystem. Der
Stand wird von SpaceHub LT unterstützt, der spezialisierten Industrieabteilung
der Innovation Agency Lithuania.
Macht sich in der Branche einen Namen
Macht sich in der Branche einen Namen
Der litauische Raumfahrtsektor verzeichnet ein stetiges Wachstum, das von etwas
mehr als 26 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 34,5 Millionen Euro im Jahr 2023 und
etwa 35 Millionen Euro im Jahr 2024 gestiegen ist. Die Raumfahrtindustrie des
Landes umfasst derzeit über 40 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen
und hat mehr als 50 Verträge mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA im
Wert von rund 8 Millionen Euro abgeschlossen. Bemerkenswert ist, dass etwa zwei
Drittel dieser Verträge in den Jahren 2024 und 2025 unterzeichnet wurden, was
einen deutlichen Anstieg gegenüber nur vier Verträgen in den Jahren 2021 und
2022 darstellt.
"Vom Start der ersten CubeSats im Jahr 2014 bis hin zu einem beträchtlichen
Volumen an ESA-Aufträgen hat sich Litauen schnell zu einem zuverlässigen Partner
für die europäische Raumfahrtindustrie entwickelt. Unsere Präsenz auf der Space
Tech Expo Europe mit einem eigenen Stand ist ein klares Signal: Wir sind bereit,
unsere Kooperationen zu skalieren und innovative Lösungen für die globale
Lieferkette beizutragen", sagt Egle Elena Sataite, Leiterin des Space Hub LT bei
der Innovation Agency Lithuania, einer gemeinnützigen Organisation, die dem
litauischen Ministerium für Wirtschaft und Innovation untersteht.
Vom Recycling bis zu Ernährungslösungen
Der nationale litauische Stand wird eine Delegation von acht innovativen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen beherbergen, die ein vielfältiges
Spektrum des High-Tech-Know-hows des Landes repräsentieren. Einer der
Teilnehmer, Delta Biosciences , wurde von der NASA und ihren Partnern
ausgewählt, um am renommierten Space-H-Programm teilzunehmen, das sich auf die
Förderung von Innovationen in der Raumfahrtmedizin konzentriert. In
Zusammenarbeit mit deutschen Forschungseinrichtungen und der Raumfahrt will das
Unternehmen strahlenprotektive Medikamente entwickeln, die Astronauten bei
Langzeitmissionen schützen und auch in der Strahlentherapie von Krebspatienten
eingesetzt werden können.
Erwähnenswert ist ein weiteres Projekt von Delta in Zusammenarbeit mit der
Vom Recycling bis zu Ernährungslösungen
