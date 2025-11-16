Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYamaguchi Financial Group AktievorwärtsNachrichten zu Yamaguchi Financial Group

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Yamaguchi Financial Group ist ein führendes Finanzinstitut in Japan, das umfassende Bankdienstleistungen anbietet. Es bietet Privat- und Geschäftskredite, Einlagenkonten, Vermögensverwaltung und Investmentbanking an. Als bedeutender Akteur im regionalen Bankensektor, insbesondere in der Präfektur Yamaguchi, konkurriert es mit Banken wie Hiroshima Bank und Ehime Bank. Die starke regionale Präsenz und tiefe lokale Marktkenntnisse sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Yamaguchi Financial Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Yamaguchi Financial Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,50 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,20 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,50 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Yamaguchi Financial Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,50 %.
    Mit +3,50 % Dividendenrendite bietet Yamaguchi Financial Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,20 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Yamaguchi Financial Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,50 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,50.
    Yamaguchi Financial Group weißt eine Marktkapitalisierung von 2,35 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,50 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Yamaguchi Financial Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.11.2025

    Die Yamaguchi Financial Group Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 10,025 zulegen. Das sind 0,000  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 64,00 +6,67 % +3,50 %
    2025 60,00 +39,53 % +3,52 %
    2024 43,00 +38,71 % +2,91 %
    2023 31,00 +10,71 % +3,92 %
    2022 28,00 +7,69 % +3,96 %
    2021 26,00 0,00 % +3,42 %

    Warum Yamaguchi Financial Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,50 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +16,20 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,50
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Yamaguchi Financial Group

    0,00 %
    +0,25 %
    +4,97 %
    -3,14 %
    -0,50 %
    +87,38 %
    ISIN:JP3935300008WKN:A0LAVU

