Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Yamaguchi Financial Group ist ein führendes Finanzinstitut in Japan, das umfassende Bankdienstleistungen anbietet. Es bietet Privat- und Geschäftskredite, Einlagenkonten, Vermögensverwaltung und Investmentbanking an. Als bedeutender Akteur im regionalen Bankensektor, insbesondere in der Präfektur Yamaguchi, konkurriert es mit Banken wie Hiroshima Bank und Ehime Bank. Die starke regionale Präsenz und tiefe lokale Marktkenntnisse sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Yamaguchi Financial Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Yamaguchi Financial Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,50 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,20 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,50 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

