Lidl gibt erneut den Takt vor
Butter- und Milchpreise sinken dauerhaft / Der Frische-Discounter festigt seine Position als Preissieger: Butter (1,29 Euro) und weitere Molkereiprodukte zum Tiefpreis (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland bleibt seiner Rolle als verlässlicher
Preissieger im Lebensmitteleinzelhandel treu: Ab Montag, den 16. November 2025,
senkt der Discounter dauerhaft die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel,
darunter Butter und Milch. Die Butterpreise reduziert Lidl bereits zum sechsten
Mal in Folge.
Die "Milbona Deutsche Markenbutter" ist jetzt nochmals zehn Cent günstiger und
künftig für 1,29 Euro erhältlich. Die "Frische Vollmilch, 3,5 Prozent Fett" der
Eigenmarke "Milbona" kostet in der Ein-Liter-Packung statt bisher 1,09 Euro ab
sofort nur noch 0,95 Euro. Darüber hinaus profitieren Kunden von attraktiven
Preisvorteilen bei weiteren Molkereiprodukten, wie Naturjoghurt, griechischer
Joghurt, Sahne und Kondensmilch.
Preissieger im Lebensmitteleinzelhandel treu: Ab Montag, den 16. November 2025,
senkt der Discounter dauerhaft die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel,
darunter Butter und Milch. Die Butterpreise reduziert Lidl bereits zum sechsten
Mal in Folge.
Die "Milbona Deutsche Markenbutter" ist jetzt nochmals zehn Cent günstiger und
künftig für 1,29 Euro erhältlich. Die "Frische Vollmilch, 3,5 Prozent Fett" der
Eigenmarke "Milbona" kostet in der Ein-Liter-Packung statt bisher 1,09 Euro ab
sofort nur noch 0,95 Euro. Darüber hinaus profitieren Kunden von attraktiven
Preisvorteilen bei weiteren Molkereiprodukten, wie Naturjoghurt, griechischer
Joghurt, Sahne und Kondensmilch.
Anzeige
Präsentiert von
Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin
konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt
gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen
anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer
das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den
bundesweit günstigsten Preis gibt es nur bei Lidl.
Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:
Butter
- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16
Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16
Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro (regional verfügbar)
- Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm)
statt 1,39 Euro
- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16
Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro (regional verfügbar)
Milch und Milchalternativen
- Milbona H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro
- Milbona H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro
- Ein gutes Stück Bayern H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 1,15 Euro statt 1,29 Euro
(regional verfügbar)
- Ein gutes Stück Bayern H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 1,05 Euro statt 1.19 Euro
(regional verfügbar)
- Milbona Frischmilch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro (regional
verfügbar)
- Milbona Frischmilch 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro (regional
verfügbar)
- Ein gutes Stück Bayern Frischmilch 3,5%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35
Euro (regional verfügbar)
- Milbona Frische Weidemilch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro
(regional verfügbar)
- Milbona Frische Weidemilch 3,5% 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro
(regional verfügbar)
- Milbona Frische Alpenmilch 3,8%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35 Euro
konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt
gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen
anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer
das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den
bundesweit günstigsten Preis gibt es nur bei Lidl.
Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:
Butter
- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16
Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16
Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro (regional verfügbar)
- Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm)
statt 1,39 Euro
- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16
Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro (regional verfügbar)
Milch und Milchalternativen
- Milbona H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro
- Milbona H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro
- Ein gutes Stück Bayern H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 1,15 Euro statt 1,29 Euro
(regional verfügbar)
- Ein gutes Stück Bayern H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 1,05 Euro statt 1.19 Euro
(regional verfügbar)
- Milbona Frischmilch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro (regional
verfügbar)
- Milbona Frischmilch 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro (regional
verfügbar)
- Ein gutes Stück Bayern Frischmilch 3,5%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35
Euro (regional verfügbar)
- Milbona Frische Weidemilch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro
(regional verfügbar)
- Milbona Frische Weidemilch 3,5% 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro
(regional verfügbar)
- Milbona Frische Alpenmilch 3,8%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie, technische Chartmuster, Bewertungen sowie rechtliche und politische Einflüsse, wobei auf mögliche Kursziele und die Bedeutung fundamentaler Verbesserungen hingewiesen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
OttoNormal55 schrieb 12.11.25, 13:52
retcodnipS schrieb 12.11.25, 13:37
mitdiskutieren »
Die heutige Kommunikation der Bayer-Führung ist nicht einfach zu verstehen.
Risiken werden mehrfach angesprochen und damit nach vorne ins Blickfeld gerückt.
Diese Risiken werden quantifiziert und damit wird indirekt zum Abgleich mit der Ertragskraft des Unternehmens aufgefordert.
Der Markt rechnet gerade.
Die ersten Ergebnisse lösen augenscheinlich Kaufaufträge aus.
Dronach1983 schrieb 12.11.25, 09:14
mitdiskutieren »
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24458/board/20251112090838-bayerperfekt.png
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte