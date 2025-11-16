Butter- und Milchpreise sinken dauerhaft / Der Frische-Discounter festigt seine Position als Preissieger: Butter (1,29 Euro) und weitere Molkereiprodukte zum Tiefpreis (FOTO)

Die heutige Kommunikation der Bayer-Führung ist nicht einfach zu verstehen.

Risiken werden mehrfach angesprochen und damit nach vorne ins Blickfeld gerückt.

Diese Risiken werden quantifiziert und damit wird indirekt zum Abgleich mit der Ertragskraft des Unternehmens aufgefordert.

Der Markt rechnet gerade.

Die ersten Ergebnisse lösen augenscheinlich Kaufaufträge aus.