    Butter- und Milchpreise sinken dauerhaft / Der Frische-Discounter festigt seine Position als Preissieger: Butter (1,29 Euro) und weitere Molkereiprodukte zum Tiefpreis (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland bleibt seiner Rolle als verlässlicher
    Preissieger im Lebensmitteleinzelhandel treu: Ab Montag, den 16. November 2025,
    senkt der Discounter dauerhaft die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel,
    darunter Butter und Milch. Die Butterpreise reduziert Lidl bereits zum sechsten
    Mal in Folge.

    Die "Milbona Deutsche Markenbutter" ist jetzt nochmals zehn Cent günstiger und
    künftig für 1,29 Euro erhältlich. Die "Frische Vollmilch, 3,5 Prozent Fett" der
    Eigenmarke "Milbona" kostet in der Ein-Liter-Packung statt bisher 1,09 Euro ab
    sofort nur noch 0,95 Euro. Darüber hinaus profitieren Kunden von attraktiven
    Preisvorteilen bei weiteren Molkereiprodukten, wie Naturjoghurt, griechischer
    Joghurt, Sahne und Kondensmilch.

    Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin
    konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt
    gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen
    anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer
    das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den
    bundesweit günstigsten Preis gibt es nur bei Lidl.

    Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:

    Butter

    - Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16
    Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
    - Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16
    Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro (regional verfügbar)
    - Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm)
    statt 1,39 Euro
    - Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16
    Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro (regional verfügbar)

    Milch und Milchalternativen

    - Milbona H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro
    - Milbona H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro
    - Ein gutes Stück Bayern H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 1,15 Euro statt 1,29 Euro
    (regional verfügbar)
    - Ein gutes Stück Bayern H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 1,05 Euro statt 1.19 Euro
    (regional verfügbar)
    - Milbona Frischmilch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro (regional
    verfügbar)
    - Milbona Frischmilch 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro (regional
    verfügbar)
    - Ein gutes Stück Bayern Frischmilch 3,5%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35
    Euro (regional verfügbar)
    - Milbona Frische Weidemilch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro
    (regional verfügbar)
    - Milbona Frische Weidemilch 3,5% 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro
    (regional verfügbar)
    - Milbona Frische Alpenmilch 3,8%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35 Euro
