MaRisk, DORA, ESG
Warum rollenbasierte Weiterbildung zur Pflicht für Führungskräfte wird / Wie Top-Manager 2026 Haftungsrisiken vermeiden und digitale Resilienz aufbauen. (FOTO)
München (ots) - Die deutsche Unternehmensführung steht am Beginn eines
regulatorischen Jahrzehnts, das viele Manager unterschätzt haben. Was lange als
Aufgabe der Compliance-Abteilung galt, ist heute strategischer Kern der
Unternehmenssteuerung: Neue EU-Verordnungen wie DORA, der EU AI Act, die
verschärften MaRisk-Anforderungen sowie die ESG-Offensive (CSRD) greifen
ineinander - und sie greifen tief.
Für Vorstände und Geschäftsführer bedeutet das: Die Frage lautet nicht mehr Was
müssen wir wissen?
