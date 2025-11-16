Warum rollenbasierte Weiterbildung zur Pflicht für Führungskräfte wird / Wie Top-Manager 2026 Haftungsrisiken vermeiden und digitale Resilienz aufbauen. (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    MaRisk, DORA, ESG

    Warum rollenbasierte Weiterbildung zur Pflicht für Führungskräfte wird / Wie Top-Manager 2026 Haftungsrisiken vermeiden und digitale Resilienz aufbauen.

    München (ots) - Die deutsche Unternehmensführung steht am Beginn eines
    regulatorischen Jahrzehnts, das viele Manager unterschätzt haben. Was lange als
    Aufgabe der Compliance-Abteilung galt, ist heute strategischer Kern der
    Unternehmenssteuerung: Neue EU-Verordnungen wie DORA, der EU AI Act, die
    verschärften MaRisk-Anforderungen sowie die ESG-Offensive (CSRD) greifen
    ineinander - und sie greifen tief.

    Für Vorstände und Geschäftsführer bedeutet das: Die Frage lautet nicht mehr Was
    müssen wir wissen?

    Sie lautet: Wie schaffen wir es, dieses Wissen in belastbare, nachweisbare
    Führungskompetenz zu übersetzen - bevor die Aufsicht, der Markt oder der nächste
    Ausfall zuschlagen?

    2026 wird das Jahr, in dem Breite durch Präzision ersetzt werden muss. Und in
    dem ein Zertifikat nicht mehr Karriere-Dekor
    (https://sp-unternehmerforum.de/zertifizierungslehrgaenge/) ist, sondern
    haftungsrelevant .

    Die neue Epoche der konvergenten Regulatorik

    Europa prescht voran - und die Regulierungen beginnen zu verschmelzen. Wer die
    Schnittstellen nicht versteht, verliert den Überblick über Technologie-, Finanz-
    und Nachhaltigkeitsrisiken.

    DORA und EU AI Act - Die neue Verantwortung für Technologie

    Mit DORA schafft die EU eine klare Haftungslinie: Führungskräfte müssen die
    digitale Belastbarkeit ihrer IT-, Cloud- und Outsourcing-Landschaften
    sicherstellen.

    Parallel verpflichtet der EU AI Act zum verantwortungsvollen Einsatz von KI:
    Transparenz, Modellvalidierung, Risikokontrollen.

    Beides zusammen verschiebt die Haftung nach oben:

    Nicht mehr nur der Ausfall der Cloud zählt - auch die Fehlentscheidung einer KI
    im Risikomanagement.

    MaRisk AT 9 - Outsourcing unter Hochspannung

    Mit den überarbeiteten MaRisk verschärft die BaFin insbesondere AT 9. Das
    betrifft vor allem:

    - Subdienstleisterketten
    - Exit-Strategien
    - Kontrollmechanismen bei ausgelagerten KI- oder RegTech-Prozessen

    Der Fehler eines Dienstleisters wird damit schnell zum Organisationsverschulden
    der Geschäftsleitung.

    ESG - Vom Wohlfühlthema zum finanziellen Risiko

    Mit der CSRD wird ESG 2026 endgültig prüfungsrelevant.

    Wer seine Wertschöpfungskette nicht durchdringt oder Klimarisiken nicht in ICAAP
    und ILAAP einbettet, riskiert:

    - Ratingverluste
    - knapperen Zugang zu Finanzierung
    - Reputationsschäden

    ESG wird zum Bankenrisiko - nicht zur PR-Übung.

    Warum die bisherigen Schulungen nicht mehr reichen

    Viele Weiterbildungen scheitern an einem simplen Problem: mangelnde Relevanz.

    Ein CFO, der einen halben Schulungstag über theoretische Compliance-Grundlagen
    Verfasst von news aktuell
