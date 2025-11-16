Warum rollenbasierte Weiterbildung zur Pflicht für Führungskräfte wird / Wie Top-Manager 2026 Haftungsrisiken vermeiden und digitale Resilienz aufbauen. (FOTO)

München (ots) - Die deutsche Unternehmensführung steht am Beginn eines

regulatorischen Jahrzehnts, das viele Manager unterschätzt haben. Was lange als

Aufgabe der Compliance-Abteilung galt, ist heute strategischer Kern der

Unternehmenssteuerung: Neue EU-Verordnungen wie DORA, der EU AI Act, die

verschärften MaRisk-Anforderungen sowie die ESG-Offensive (CSRD) greifen

ineinander - und sie greifen tief.



Für Vorstände und Geschäftsführer bedeutet das: Die Frage lautet nicht mehr Was

müssen wir wissen?





Sie lautet: Wie schaffen wir es, dieses Wissen in belastbare, nachweisbareFührungskompetenz zu übersetzen - bevor die Aufsicht, der Markt oder der nächsteAusfall zuschlagen?2026 wird das Jahr, in dem Breite durch Präzision ersetzt werden muss. Und indem ein Zertifikat nicht mehr Karriere-Dekor(https://sp-unternehmerforum.de/zertifizierungslehrgaenge/) ist, sondernhaftungsrelevant .Die neue Epoche der konvergenten RegulatorikEuropa prescht voran - und die Regulierungen beginnen zu verschmelzen. Wer dieSchnittstellen nicht versteht, verliert den Überblick über Technologie-, Finanz-und Nachhaltigkeitsrisiken.DORA und EU AI Act - Die neue Verantwortung für TechnologieMit DORA schafft die EU eine klare Haftungslinie: Führungskräfte müssen diedigitale Belastbarkeit ihrer IT-, Cloud- und Outsourcing-Landschaftensicherstellen.Parallel verpflichtet der EU AI Act zum verantwortungsvollen Einsatz von KI:Transparenz, Modellvalidierung, Risikokontrollen.Beides zusammen verschiebt die Haftung nach oben:Nicht mehr nur der Ausfall der Cloud zählt - auch die Fehlentscheidung einer KIim Risikomanagement.MaRisk AT 9 - Outsourcing unter HochspannungMit den überarbeiteten MaRisk verschärft die BaFin insbesondere AT 9. Dasbetrifft vor allem:- Subdienstleisterketten- Exit-Strategien- Kontrollmechanismen bei ausgelagerten KI- oder RegTech-ProzessenDer Fehler eines Dienstleisters wird damit schnell zum Organisationsverschuldender Geschäftsleitung.ESG - Vom Wohlfühlthema zum finanziellen RisikoMit der CSRD wird ESG 2026 endgültig prüfungsrelevant.Wer seine Wertschöpfungskette nicht durchdringt oder Klimarisiken nicht in ICAAPund ILAAP einbettet, riskiert:- Ratingverluste- knapperen Zugang zu Finanzierung- ReputationsschädenESG wird zum Bankenrisiko - nicht zur PR-Übung.Warum die bisherigen Schulungen nicht mehr reichenViele Weiterbildungen scheitern an einem simplen Problem: mangelnde Relevanz.Ein CFO, der einen halben Schulungstag über theoretische Compliance-Grundlagen