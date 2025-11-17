BASF-Zertifikat mit 5,70% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Für Anleger, die nun eine Investition in die BASF-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren wollen, könnte die Anschaffung eines Memory Express-Zertifikates durchaus interessant sein.

5,70% Zinsen und 35% Schutz

Der BASF-Schlusskurs vom 8.12.25 wird als Anfangskurs für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 65 Prozent des Anfangskurses werden der Basispreis und das Kuponausfall-Level liegen. Die für jedes Laufzeitjahr in Aussicht stehende Zinszahlung beträgt 5,70 Prozent, was einem Auszahlungsbetrag von 57 Euro je Nennwert von 1.000 Euro entspricht.

Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Beobachtungstage, erstmals am 8.12.26 oberhalb des Tilgungslevels von 100 Prozent des Anfangskurses, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. An den danach im Jahresabstand folgenden Beobachtungstagen reduzieren sich die Tilgungslevel im Sinne der Anleger um jeweils 5 Prozent.

Notiert die Aktie an einem der Beobachtungstage zwischen dem Basispreis von 65 Prozent und dem Anfangskurs, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage den Basispreis, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird aber nachgereicht, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb des Basispreises befindet.

Hält sich der Aktienkurs am Bewertungstag (8.12.31) oberhalb des Basispreises auf, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 1.000 Euro zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Basispreises, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 8.12.25 errechneten Anzahl von BASF-Aktien getilgt, wobei Anleger den Gegenwert von Bruchstückanteilen gutgeschrieben bekommen.

Die UBS-Memory Express Step Down Airbag-Zertifikat, ISIN: DE000UBS0LP6, maximale Laufzeit bis 15.12.31, kann noch bis 8.12.25 mit 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das neue Memory Express Step Down Airbag-Zertifikat ermöglicht Anlegern in maximal 6 Jahren – sofern sie nicht vorzeitig zurückbezahlt werden – bei bis zu 35-prozentigen Kursrückgängen der BASF-Aktie eine Jahresbruttorenditechance von 5,70 Prozent pro Jahr.