Top-Artikel der Kalenderwoche 46/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Milliardendeal kurz vor Abschluss: Deutsche Bank zündet Kapitalturbo
Die Deutsche Bank steht kurz vor einem milliardenschweren Risiko-Transfer mit dem Europäischen Investitionsfonds – ein Schritt zur Stärkung ihrer Bilanz.
Gold dreht wieder auf – und 2026 soll’s richtig krachen!
Nach der Korrektur zieht das Edelmetall wieder an. Analysten von UBS, JPMorgan und Goldman Sachs erwarten neue Allzeithochs – getragen von Zentralbanken, Defiziten und einem schwächeren US-Dollar.
Bitcoin unter 95.000 US-Dollar – Liquidationen über 1,1 Milliarden US-Dollar
Bitcoin rutscht in einen heftigen Abwärtsstrudel, weil große Verkäufe, ETF-Abflüsse und wachsende Marktangst den Kurs plötzlich unter starken Druck setzen.
Siemens Energy kündigt erste Dividende seit vier Jahren an
Siemens Energy legt starke Zahlen vor und übertrifft nicht nur seine Ziele, sondern kündigte erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende an.
Satelliteninternet von Musk: Starlink revolutioniert die Internetverbindung!
Vodacom und Elon Musks Starlink schließen sich zusammen, um Millionen Menschen in Afrika schnellen Internetzugang zu bringen – auch in entlegene Regionen.
Die Aktie bricht ein: Droht Europas Software-Gigant ein Milliardenproblem?
SAP will mit weitreichenden Zugeständnissen eine EU-Kartellstrafe verhindern. Brüssel testet nun den Markt – und die Konkurrenz wartet gespannt.
Renks Auftragsbestand entspricht jetzt dem Fünffachen des Jahresumsatzes
Renk steigert Umsatz, Marge und Auftragseingang deutlich. Besonders die Defense-Sparte setzt neue Maßstäbe – und sorgt für historische Planbarkeit.
Warren Buffetts letzter Brief: Leben Sie ein Leben, das Sie verdienen
Die Finanz-und Börsenwelt hatte sich in diesem Jahr bereits vor Warren Buffett verneigt, als er seinen Abschied als CEO von Berkshire Hathaway verkündete. Hier seine letzten Grüße als Chef.
Böses Omen für Baidu, Xiaomi & Co? Erster China-Wert legt vor – und bricht ein!
Der Musikstreaming-Dienstleister Tencent Music Entertainment hat am Mittwoch die Berichtssaison für chinesische Konzerne eingeleitet. Der Start ist missglückt!