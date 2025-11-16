    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Vollmilch, Fettarme Milch, Butter, Kondensmilch sowie viele weitere Molkereiprodukte der Eigenmarken Landfein und Meandros ab Montag, den 17.11.2025 bei NORMA erneut deutlich im Preis reduziert! (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden immer und zu jeder Zeit
    verlassen! So auch heute: Denn bereits am heutigen Sonntag kündigt der
    Discounter aus Franken seine große Preissenkung bei Landfein Frischer und
    Haltbarer Vollmilch, Landfein Frischer und Haltbarer fettarmer Milch, Landfein
    Deutsche Markenbutter, Landfein Kondensmilch sowie bei vielen weiteren
    Molkereiprodukten - pünktlich zur Ladenöffnung am Montag, den 17.11.2025 - an.

    Mit den aktuellen Preisreduzierungen bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln
    wie Milch und Butter unterstreicht NORMA, dass getreu dem Unternehmensmotto
    "Mehr fürs Geld" jeder neue Preisvorteil beim Einkauf der Produkte sofort an
    die NORMA Kundinnen und Kunden weitergegeben wird.

    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    LANDFEIN Frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
    Bislang: 1,09 EUR
    Jetzt: 0,95 EUR

    LANDFEIN Haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
    Bislang: 1,09 EUR
    Jetzt: 0,95 EUR

    LANDFEIN Frische fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
    Bislang: 0,99 EUR
    Jetzt: 0,85 EUR

    LANDFEIN Haltbare fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
    Bislang: 0,99 EUR
    Jetzt: 0,85 EUR

    Landfein Frische Bauernmilch, 3,8% Fett, 1 l
    Bislang: 1,35 EUR
    Jetzt: 1,19 EUR

    LANDFEIN Laktosefreie H-Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
    Bislang: 1,29 EUR
    Jetzt: 1,15 EUR

    LANDFEIN Laktosefreie fettarme H-Milch, 1,5% Fett, 1 l
    Bislang: 1,19 EUR
    Jetzt: 1,05 EUR

    LANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 g
    Bislang: 1,39 EUR
    Jetzt: 1,29 EUR

    LANDFEIN Süßrahmbutter, 250 g
    Bislang: 1,39 EUR
    Jetzt: 1,29 EUR

    LANDFEIN Kondensmilch 10% Fett, 340 g
    Bislang: 0,99 EUR
    Jetzt: 0,95 EUR

    LANDFEIN Kondensmilch 7,5% Fett, 340 g
    Bislang: 0,89 EUR
    Jetzt: 0,85 EUR

    LANDFEIN Kondensmilch 4% Fett, 340 g
    Bislang: 0,79 EUR
    Jetzt: 0,75 EUR

    LANDFEIN Kaffeesahne Portionen 10% Fett, 20 x 10 g
    Bislang: 0,99 EUR
    Jetzt: 0,95 EUR

    LANDFEIN Kaffeesahne im Kännchen 12% Fett, 200 g
    Bislang: 0,79 EUR
    Jetzt: 0,69 EUR

    LANDFEIN Sprühsahne sort., 250 g
    Bislang: 2,29 EUR
    Jetzt: 2,19 EUR

    LANDFEIN Fettarmer Joghurt, 0,1% / 1,5% Fett, sort., 500 g
    Bislang: 0,89 EUR
    Jetzt: 0,79 EUR

    LANDFEIN Naturjoghurt, 3,5% Fett, 500 g
    Bislang: 0,99 EUR
    Jetzt: 0,89 EUR

    LANDFEIN Naturjoghurt gerührt, 3,5% Fett, 4 x 150 g
    Bislang: 0,99 EUR
    Jetzt: 0,89 EUR

    MEANDROS Griechischer Joghurt 2% / 10%, 1 kg
    Bislang: 2,29 EUR
    Jetzt: 2,19 EUR

    MEANDROS Griechischer Joghurt Natur, 4 x 150 g
    Bislang: 1,49 EUR
    Jetzt: 1,39 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6159385
    OTS: NORMA


