Vollmilch, Fettarme Milch, Butter, Kondensmilch sowie viele weitere Molkereiprodukte der Eigenmarken Landfein und Meandros ab Montag, den 17.11.2025 bei NORMA erneut deutlich im Preis reduziert! (FOTO)
Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden immer und zu jeder Zeit
verlassen! So auch heute: Denn bereits am heutigen Sonntag kündigt der
Discounter aus Franken seine große Preissenkung bei Landfein Frischer und
Haltbarer Vollmilch, Landfein Frischer und Haltbarer fettarmer Milch, Landfein
Deutsche Markenbutter, Landfein Kondensmilch sowie bei vielen weiteren
Molkereiprodukten - pünktlich zur Ladenöffnung am Montag, den 17.11.2025 - an.
Mit den aktuellen Preisreduzierungen bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln
wie Milch und Butter unterstreicht NORMA, dass getreu dem Unternehmensmotto
"Mehr fürs Geld" jeder neue Preisvorteil beim Einkauf der Produkte sofort an
die NORMA Kundinnen und Kunden weitergegeben wird.
je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Frische fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
LANDFEIN Haltbare fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
Landfein Frische Bauernmilch, 3,8% Fett, 1 l
Bislang: 1,35 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
LANDFEIN Laktosefreie H-Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
LANDFEIN Laktosefreie fettarme H-Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,05 EUR
LANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter, 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 10% Fett, 340 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 7,5% Fett, 340 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
LANDFEIN Kondensmilch 4% Fett, 340 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,75 EUR
LANDFEIN Kaffeesahne Portionen 10% Fett, 20 x 10 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,95 EUR
LANDFEIN Kaffeesahne im Kännchen 12% Fett, 200 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
LANDFEIN Sprühsahne sort., 250 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
LANDFEIN Fettarmer Joghurt, 0,1% / 1,5% Fett, sort., 500 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
LANDFEIN Naturjoghurt, 3,5% Fett, 500 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
LANDFEIN Naturjoghurt gerührt, 3,5% Fett, 4 x 150 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
MEANDROS Griechischer Joghurt 2% / 10%, 1 kg
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
MEANDROS Griechischer Joghurt Natur, 4 x 150 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6159385
OTS: NORMA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.
Danke, sehr guter Artikel mit mehr Sachlichkeit. Aber auch hier wurde vergessen zu erwähnen, dass in der Margenprognose für 2025 von 0 bis 1 Prozent Rückstellungen für Restrukturierungen von mehr als 30 Mio. enthalten sind. So zumindest mein Verständnis. Im Halbjahresbericht stand auf Seite 19, wie sich die Aufwendungen für Restrukturierungen und Ergebnisverbessungen ab 2025 entwickeln werden. Für 2026 sollte das schon signifikante Früchte tragen. Ich gehe eh davon aus, dass der Vorstand für 2025 alles negative verarbeitet (inkl. Abschreibungenauf Goodwill), um ab 2026 dann eine positive Wachstumsstory erzählen zu können. 2025 ist quasi ein Übergangsjahr.
" verbleibende Resterampe" ist nun wirklich daneben. Würde eher sagen, dass der Käufer des Wassergeschäfts deutlich zu viel bezahlt hat. 1 Mrd Kaufpreis für einen Umsatz in Höhe von 300 Mio. bei gar nicht so hoher Marge. Ich weiß nicht, wie man den Kaufpreis rechtfertigen will. Wie will man aus 300 Mio. Synergien heben, die 1 Mrd. rechtfertigen. Jedenfalls dauert es sehr lange, bis sich die 1 Mrd. amortisiert haben dürften. Norma hat alles richtig gemacht. Denn Norma hatte mit Wassergeschäft nur eine Marktkapitalisierung von 500 Mio. Norma hat diesen Bereich die letzten Jahre zusätzlich aufgebaut, ohne das der Markt dem irgendwie ein Plus an Marktkapitalisierung zugebilligt hat. War also sehr logisch den für 1 Mrd zu verkaufen und einen signifikanten Return für die Aktionäre rauszuholen.
Krümel für die Aktionäre? Bitte erst informieren: