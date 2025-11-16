    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Medizinmesse Medica beginnt - Fokus auf KI und Robotik

    Für Sie zusammengefasst
    • Medica startet in Düsseldorf mit 5.300 Ausstellern.
    • Fokus auf KI und Robotik in Klinik und Praxis.
    • Politische Prominenz beim Deutschen Krankenhaustag.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Sie gilt als Weltleitmesse für die Gesundheitswirtschaft und die Medizintechnik: Die Medica beginnt an diesem Montag in Düsseldorf gemeinsam mit ihrer kleineren Schwestermesse Compamed. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Künstlicher Intelligenz und Robotik.

    Nach Angaben der Veranstalter präsentieren rund 5.300 Aussteller aus 70 Ländern bis zum 20. November Neuheiten für Klinik und Praxis. Erwartet werden bis zu 80.000 Fachbesucher aus 160 Ländern.

    Politik-Prominenz erwartet

    Zum Auftakt wollten Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) beim 48. Deutschen Krankenhaustag über weitere Schritte der Krankenhausreform sprechen, wie die Messe Düsseldorf mitteilte. Der Krankenhaustag (17. bis 20.11.) findet parallel zur Medica statt.

    Für Dienstag sei der Besuch von EU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi angekündigt. Am Mittwoch werde zudem Minnesotas Gouverneur Tim Walz erwartet, hieß es weiter.

    Inhaltliche Schwerpunkte der Messe seien robotergestützte Verfahren etwa in der Chirurgie und der Laborlogistik sowie KI-Anwendungen im Klinikalltag. Parallel demonstriert die Compamed in zwei Messehallen Entwicklungen der Medizintechnik-Zulieferer. Beide Messen richten sich ausschließlich an Fachbesucher. Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch von 10.00 bis 18.00 Uhr./fc/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Medizinmesse Medica beginnt - Fokus auf KI und Robotik Sie gilt als Weltleitmesse für die Gesundheitswirtschaft und die Medizintechnik: Die Medica beginnt an diesem Montag in Düsseldorf gemeinsam mit ihrer kleineren Schwestermesse Compamed. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Künstlicher …