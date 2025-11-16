    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Es wird erst mal nicht besser'

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr Baustellen und Verspätungen im nächsten Jahr.
    • Bahnanlagen altern schneller als erwartet, dringender Handlungsbedarf.
    • Pünktlichkeit im Fernverkehr unter 60 Prozent, 2025 26.000 Baustellen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bahnfahrgäste müssen sich im nächsten Jahr auf mehr Baustellen und dadurch verursachte Verspätungen einstellen. Zahlreiche Bahnanlagen müssten früher erneuert werden als bisher gedacht, sagte Bahnchefin Evelyn Palla der "Süddeutschen Zeitung". "Das hatten wir in unseren Prognosen in dieser Dramatik bislang nicht abgebildet", fügte die Vorstandsvorsitzende des Konzerns hinzu.

    "Seit dem Sommer sehen wir, dass die Bahnanlagen noch schneller altern als bisher angenommen. Das betrifft Stellwerke, Schienen, Weichen und Oberleitungen. Diesen Abwärtstrend müssen wir jetzt stoppen", führte Palla aus.

    In diesem Jahr werde die durchschnittliche Pünktlichkeit im Fernverkehr unter 60 Prozent liegen. Für das kommende Jahr wären laut Palla 55 Prozent "vom Anspruchsniveau tatsächlich deutlich zu niedrig". Eine konkret angestrebte Pünktlichkeitsquote nannte sie nicht.

    Anlagen müssen früher ersetzt werden - mehr ungeplante Baustellen

    Wegen der schnelleren Alterung der Anlagen habe die Bahn "deutlich mehr Langsamfahrstellen und deutlich mehr ungeplante Baustellen im Netz. 2025 werden wir insgesamt 26.000 Baustellen haben, das sind 5.000 mehr als im letzten Jahr. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich über 28.000 sein", sagte Palla.

    Das sei "eine sehr große Belastung für das Schienennetz. Und es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein", machte die Bahnchefin deutlich. "2026 geht es vor allem darum, die Pünktlichkeit zu stabilisieren und den Abwärtstrend zu stoppen."

    Palla ist seit 1. Oktober im Amt. Sie löste Richard Lutz ab, der den bundeseigenen Konzern fast acht Jahre lang geführt hatte./brd/DP/he






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
