Watzke vor Wahl
'Dinge, die mich sehr belastet haben'
- Watzke will Präsident werden, nachdem Lunow zurücktritt.
- Beziehung zu Lunow normalisiert sich nach Konflikten.
- Rheinmetall-Deal verteidigt, Mitglieder entscheiden 2026.
DORTMUND (dpa-AFX) - Eine Woche vor der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund hat sich Hans-Joachim Watzke im Interview mit dem Fanzine "schwatzgelb.de" über einige kontroverse Themen rund um den BVB geäußert. Der 66-Jährige, der sich nach 20 Jahren als Geschäftsführer nun zum Präsidenten des Clubs wählen lassen möchte, gab auch einen Einblick in seine Gefühlslage und im sogenannten Machtkampf um das Amt, um das sich der bisherige Präsident Reinhold Lunow - anders als zuvor angekündigt - nun nicht mehr bewirbt. Das gab Lunow im August bekannt.
"Ich habe in den letzten sechs Monaten einiges erlebt, was ich vorher in 20 Jahren nicht erlebt habe. Dinge, die mich schon sehr belastet haben, auch persönlich", sagte der BVB-Chef, der überrascht davon war, dass Lunow zunächst doch noch einmal kandidieren wollte. Einen Machtkampf um das Amt wollte er aber nicht zulassen. Watzke erklärte, dass man sich wieder angenähert habe. "Reinhold und ich haben miteinander gesprochen und sind dabei, unser Verhältnis wieder zu normalisieren. Ein Verhältnis, das über viele, viele Jahre sehr gut war", sagte Watzke, für den das Präsidentenamt ein "Lebenstraum" ist.
Keine Gegenstimme beim Rheinmetall-Deal
Bei den unterschiedlichen Interessenlagen ging es wohl auch um den umstrittenen Vertrag mit Sponsor Rheinmetall. Watzke verteidigte die Entscheidung, die kein Alleingang war. "Sobald es eine Gegenstimme in einem Gremium gegeben hätte, hätten wir es nicht gemacht", erklärte der BVB-Geschäftsführer. Verärgert war er über die Situation danach. "Ich habe die Verträge unterschrieben und nachdem die Tinte trocken war, gab es dann auf einmal Verantwortungsträger, die sich davon distanziert haben", erklärte Watzke.
Vor dem Vertragsende mit dem Rüstungskonzern im nächsten Jahr wolle er das Thema auf der Mitgliederversammlung 2026 noch einmal thematisieren. "Und wenn es dann so ist, dass die Mitglieder in der Mehrheit wollen, dass wir den Vertrag nicht verlängern, werde ich mich dafür verwenden", versprach Watzke. Allerdings hatten die Mitglieder bei der Versammlung 2024 bereits mehrheitlich gegen die Vertragsverlängerung gestimmt./ri/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.
Das ist vollkommen klar, dass der eine User alles rosarot beim BVB sieht - das ist zu seiner Lebensaufgabe geworden.
Hier wird wieder alles rosarot gemalt. Die Fakten sehen leider anders aus.
In der Jahresprognose 2025/26 wurde ein Umsatzrückgang von rund 10% (von 526 auf 475 Mio. €) eingeplant. In dieser Prognose wurden u.a. Brutto-Transfereinnahmen von 80 Mio. €, die Club-WM mit 11 Mio. € sowie das Erreichen des CL-Achtelfinales bereits berücksichtigt. Trotzdem wird nur mit einem Ergebnis von -5 bis +5 Mio. € gerechnet.
Betrachtet man die vorläufigen Zahlen für das 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres, sind diese auf den ersten Blick mit einem Ergebnis von 22,9 Mio. € positiv. Bei näherer Betrachtung relativiert sich das recht schnell. Allein das Ergebnis aus Transfers ist mit 52,9 Mio. € um 33,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresquartal (19,3 Mio. €) gestiegen. Ohne diesen extremen Anstieg durch den Verkauf von Gittens würde es zappenduster aussehen, obwohl zusätzlich 11 Mio. € aus der Club WM enthalten sind. Leider sind auch die Personalkosten mit 12% gegenüber dem Vorjahresquartal stark gestiegen.
Das Kernproblem besteht darin, dass nur wenig Phantasie auf hohe Umsatz- bzw. Gewinnsteigerungen besteht. Dazu müsste man in der Champions League sehr weit kommen oder zusätzlich hohe Transfererlöse erzielen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Aktienkurs einfach nicht auf die Beine kommt. Daran ändern auch wohlwollende, bezahlte Analystenkommentare und das Gesundbeten der Aktie nichts.
