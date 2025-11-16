Werden Vertragsabschlüsse sehen

BERLIN (dpa-AFX) - Vor ihrer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar hat Wirtschaftsministerin Katherina Reiche die Absicht betont, zu einer engeren Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen mit den beiden Staaten in der Golfregion zu kommen. Die beiden Länder seien wichtige Partner im Mittleren Osten - "wirtschaftlich ambitioniert, technologisch stark und kapitalstark", sagte Reiche kurz vor Abflug in Berlin vor Journalisten.

Sie versprach den Abschluss konkreter Partnerschaften vor Ort. "Wir werden einige Vertragsabschlüsse sehen, wo es um große industrielle Kooperationen geht." Sie sagte außerdem, Deutschland sende ein klares Zeichen: "Wir kommen zurück zu wirtschaftlicher Vernunft, zu Reformen und zu Partnerschaften, die auf Technologie setzen."